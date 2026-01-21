https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bayrampasa-belediyesine-yolsuzluk-operasyonu-11-gozalti-2-supheli-araniyor-1102903649.html
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.Bayrampaşa'da operasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.12 kişi gözaltındaİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor
09:15 21.01.2026 (güncellendi: 10:24 21.01.2026)
İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.