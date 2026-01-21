Türkiye
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
türki̇ye
bayrampaşa
bayrampaşa belediyesi
gözaltı
İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.Bayrampaşa'da operasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.12 kişi gözaltındaİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.
türki̇ye
bayrampaşa
09:15 21.01.2026 (güncellendi: 10:24 21.01.2026)
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 kişi gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.
