Milli Tenisçi Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor: Avustralya Açık'ta 3. turda

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Dünya genelinde takdir alıyorZeynep'in önceki turdaki maçında, kenarda duran top tutucu küçük kızın bayılmasını fark eden Zeynep, hemen kızın yanına koşarak yardımcı oldu. Top tutucunun koluna giren Zeynep, genç kızla kort kenarına giderken kızın bayılmasıyla belinden tutarak tıbbi yardım almasını sağladı. Zeynep'in bu hareketi sosyal medyada dünya genelinde milyonlarca kez izlendi ve beğeni aldı.

