Birbirlerine sopalarla saldırmışlardı: Sezon sonuna kadar İtalya'daki deplasman maçlarına gitmelerine yasaklandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ve Fiorentina taraftarına sezon sonuna kadar deplasman yasağı getirildi. 18 Ocak Pazar günü oynanan... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Bologna kenti yakınlarında birbirine saldıran Roma ve Fiorentina taraftarlarına İtalya İçişleri Bakanlığı deplasman yasağı getirdi.Bakanlığın bu kararının gerekçesinde iki takım taraftarının hem İtalya'da hem yurt dışında geçmişte karıştığı ciddi bazı olaylara da atıf yapıldı.Serie A'nın 21. haftasında Fiorentina deplasmanda Bologna takımını 2-1 yenerken, Roma'da Torino'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakaların ardından farklı kentlerden, kendi şehirlerine dönen iki takımın taraftarları, A1 otoyolunun servis alanında karşı karşıya gelmişti.Yaklaşık 200 taraftarın karıştığı olaylarda iki takım destekçilerinin birbirlerine sopalarla saldırdığı görüntülere yansımıştı.Söz konusu olayların, rakip taraftarların birbirlerinden bayrak ve pankart çalma girişiminden kaynaklanmış olabileceği iddiası basında yer almıştı.

