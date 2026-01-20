Istranca Ormanları karla kaplanınca kartpostallık kareler objektife yansıdı

Kırklareli'nde Istranca Ormanları ve Mahyatepe mevkisindeki ormanlık alan karla kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı ormanda kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.
Bölgede kar yağışı devam ederken hava sıcaklığı 0 derecede seyretti.
Soğuk hava nedeniyleIstrancaOrmanları'ndaki ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.
Mahyatepe mevkisinde hava sıcaklığı gündüz 5 derece ölçüldü.
Kırklareli sınırları içinde kalan ve Yıldız Dağları olarak da bilinen Istranca Dağları, Kuzey Trakya’da denize paralel uzanan dağ sırasıdır ve ormanla kaplıdır.
