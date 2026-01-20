Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Istranca Ormanları karla kaplanınca kartpostallık kareler objektife yansıdı
Istranca Ormanları karla kaplanınca kartpostallık kareler objektife yansıdı
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları fotoğraflandı. Ortaya kartpostallık kareler çıktı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Istranca Ormanları karla kaplanınca kartpostallık kareler objektife yansıdı

13:21 20.01.2026
Kırklareli'nde karla kaplanan Istranca Ormanları fotoğraflandı. Ortaya kartpostallık kareler çıktı.
© AA / Erhan Baycan

Kırklareli'nde Istranca Ormanları ve Mahyatepe mevkisindeki ormanlık alan karla kaplandı.

© AA / Erhan Baycan

Kırklareli'nde Istranca Ormanları ve Mahyatepe mevkisindeki ormanlık alan karla kaplandı.

© AA / Erhan Baycan

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

© AA / Erhan Baycan

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

© AA / Erhan Baycan

Yoğun kar yağışı ormanda kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.

© AA / Erhan Baycan

Yoğun kar yağışı ormanda kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.

© AA / Erhan Baycan

Bölgede kar yağışı devam ederken hava sıcaklığı 0 derecede seyretti.

© AA / Erhan Baycan

Bölgede kar yağışı devam ederken hava sıcaklığı 0 derecede seyretti.

© AA / Erhan Baycan

Soğuk hava nedeniyleIstrancaOrmanları'ndaki ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

© AA / Erhan Baycan

Soğuk hava nedeniyleIstrancaOrmanları'ndaki ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu.

© AA / Erhan Baycan

Mahyatepe mevkisinde hava sıcaklığı gündüz 5 derece ölçüldü.

© AA / Erhan Baycan

Mahyatepe mevkisinde hava sıcaklığı gündüz 5 derece ölçüldü.

© AA / Erhan Baycan

Kırklareli sınırları içinde kalan ve Yıldız Dağları olarak da bilinen Istranca Dağları, Kuzey Trakya’da denize paralel uzanan dağ sırasıdır ve ormanla kaplıdır.

© AA / Erhan Baycan

Kırklareli sınırları içinde kalan ve Yıldız Dağları olarak da bilinen Istranca Dağları, Kuzey Trakya’da denize paralel uzanan dağ sırasıdır ve ormanla kaplıdır.

