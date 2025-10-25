Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Hafta sonu İstanbul ve 12 il için sarı kod alarmı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-hafta-sonu-istanbul-ve-12-il-icin-sari-kod-alarmi-1100468474.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava beklendiğini açıkladı. İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Hava... 25.10.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna girerken Türkiye genelinde yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’da gece boyu yağmur: Alt geçitleri su bastıİstanbul’da yağış, dün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.Bakırköy Sahil Yolu’ndaki alt geçitleri su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.Yeşilköy–Florya hattında ise yağmur suları nedeniyle trafik aksadı, İBB ekipleri gece boyunca su tahliyesi çalışması yaptı.Eski Havalimanı Caddesi ve çevresinde de su birikintileri oluşurken, sürücüler bazı noktalarda geri manevra yapmak zorunda kaldı.Yetkililer, bugün ve yarın yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyorMeteoroloji verilerine göre;Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerMeteoroloji, 12 ilde sarı kodlu uyarı yaptı:Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun ve İstanbul.Bu illerde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış ve ani su baskını riski bulunuyor.Üç büyükşehirde hava durumuİstanbul:Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık 20–23°C aralığında.Ankara:Öğleden sonra kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış, pazar günü ise parçalı bulutlu. Pazartesi sıcaklık 23°C’ye çıkacak.İzmir:Günün büyük kısmında parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 24–26°C.Bölge bölge hava durumuDenizlerde fırtına alarmıBatı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.Rüzgârın 3 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 2,5 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.Balıkçılar ve deniz ulaşımı yapanlar için dikkat uyarısı yapıldı.

