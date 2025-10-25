https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/meteorolojiden-son-dakika-uyarisi-hafta-sonu-istanbul-ve-12-il-icin-sari-kod-alarmi-1100468474.html
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Hafta sonu İstanbul ve 12 il için sarı kod alarmı
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Hafta sonu İstanbul ve 12 il için sarı kod alarmı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava beklendiğini açıkladı. İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Hava... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T09:57+0300
2025-10-25T09:57+0300
2025-10-25T09:57+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul
karadeniz
batı karadeniz
ankara hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a1dc0f7b5be573536a6086647ae2f743.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna girerken Türkiye genelinde yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.Yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İstanbul’da gece boyu yağmur: Alt geçitleri su bastıİstanbul’da yağış, dün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.Bakırköy Sahil Yolu’ndaki alt geçitleri su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.Yeşilköy–Florya hattında ise yağmur suları nedeniyle trafik aksadı, İBB ekipleri gece boyunca su tahliyesi çalışması yaptı.Eski Havalimanı Caddesi ve çevresinde de su birikintileri oluşurken, sürücüler bazı noktalarda geri manevra yapmak zorunda kaldı.Yetkililer, bugün ve yarın yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyorMeteoroloji verilerine göre;Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerMeteoroloji, 12 ilde sarı kodlu uyarı yaptı:Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun ve İstanbul.Bu illerde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış ve ani su baskını riski bulunuyor.Üç büyükşehirde hava durumuİstanbul:Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık 20–23°C aralığında.Ankara:Öğleden sonra kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış, pazar günü ise parçalı bulutlu. Pazartesi sıcaklık 23°C’ye çıkacak.İzmir:Günün büyük kısmında parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 24–26°C.Bölge bölge hava durumuDenizlerde fırtına alarmıBatı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.Rüzgârın 3 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 2,5 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.Balıkçılar ve deniz ulaşımı yapanlar için dikkat uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/tokat-valiligi-duyurdu-kiz-yurdunda-80-ogrenci-ates-ve-bulanti-sikayetiyle-hastaneye-basvurdu-1100467286.html
i̇stanbul
karadeniz
batı karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099955959_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a3e2f4d7a122247d99a0d808e21f60cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı
bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Hafta sonu İstanbul ve 12 il için sarı kod alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava beklendiğini açıkladı. İstanbul dahil 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıkları Marmara ve Batı Karadeniz’de 5 derece birden düşerken, yer yer gök gürültülü sağanaklar ve sel riski öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna girerken Türkiye genelinde yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu
, Batı Karadeniz
ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli
olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da gece boyu yağmur: Alt geçitleri su bastı
İstanbul’da yağış, dün akşam saatlerinde
etkili olmaya başladı.Bakırköy Sahil Yolu’ndaki alt geçitleri su bastı
, araçlar yolda güçlükle ilerledi.Yeşilköy–Florya hattında
ise yağmur suları nedeniyle trafik aksadı, İBB ekipleri
gece boyunca su tahliyesi çalışması yaptı.
Eski Havalimanı Caddesi ve çevresinde de su birikintileri oluşurken, sürücüler bazı noktalarda geri manevra yapmak zorunda kaldı.
Yetkililer, bugün ve yarın yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor
Meteoroloji
verilerine göre;
Marmara
ve Batı Karadeniz’de
sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.
Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette
esmesi bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller
Meteoroloji, 12 ilde sarı kodlu uyarı yaptı:
Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun ve İstanbul.
Bu illerde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış
ve ani su baskını
riski bulunuyor.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Sıcaklık 20–23°C aralığında.
Ankara:
Öğleden sonra kuzey ilçelerinde kısa süreli yağış
, pazar günü ise parçalı bulutlu. Pazartesi sıcaklık 23°C’ye
çıkacak.
İzmir:
Günün büyük kısmında parçalı bulutlu
, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak
geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 24–26°C.
Marmara:
Güney ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış
, sıcaklık 18–23°C.
Ege:
Kıyı kesimlerde aralıklı sağanak
, iç bölgelerde parçalı bulutlu.
Akdeniz: Hatay
, Antalya
, Adana
ve Osmaniye
çevrelerinde gök gürültülü sağanak
.
İç Anadolu:
Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Sivas
çevrelerinde yer yer yağış
.
Karadeniz:
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
, özellikle Batı Karadeniz’de kuvvetli.
Doğu Anadolu: Kars
ve Ardahan
çevrelerinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.
Güneydoğu Anadolu:
Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.
Denizlerde fırtına alarmı
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgâr
bekleniyor.
Rüzgârın 3 ila 6 kuvvetinde
, dalga yüksekliğinin ise 2,5 metreye kadar
ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Balıkçılar ve deniz ulaşımı yapanlar için dikkat uyarısı
yapıldı.