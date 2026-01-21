Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/kremlinden-kimsenin-bilmedigi-amerikan-silahlari-ile-ilgili-aciklama-1102913889.html
Kremlin'den 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ilgili açıklama
Kremlin'den 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın kimsenin bilmediği silahlara sahip olduklarını açıklamasının ardından gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Moskova'nın buna nasıl... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T14:03+0300
2026-01-21T14:03+0300
dünya
donald trump
abd
ukrayna
kremlin
ab
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_9c28ef18713ee75af5d842850f32cabe.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu söyleyen Başkan Donald Trump'ın ne kastettiğini görmeyi beklediklerini belirtti📍Peskov'un açıklamaları şöyle:🔴Rusya, Trump'ın 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ne kastettiğine dair bir açıklama bekliyor🔴Davos'taki Rusya-ABD görüşmesi basına kapalıydı, Ukrayna çözümüne ilişkin tüm konular gizli kalmaya devam ediyor🔴ABD, AB ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonucu hakkında bilgi bekliyoruz ve bunu zamanında almayı umuyoruz🔴ABD, AB ve Ukrayna'dan çözüme ilişkin somut öneriler duymak istiyoruz🔴Kremlin, ABD ile temaslar gerçekleştiğinde bu konuda kamuoyunu bilgilendirecek🔴Filistin Devlet Başkanı Abbas, Putin ile görüşmek üzere 22 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edecek🔴Devlet Başkanı Putin, akşam saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni toplayabilir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trump-abd-kimsenin-bilmedigi-silahlara-sahip-1102903372.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d6122bc239452b9c73571ded6e69bd54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, ukrayna, kremlin, ab, rusya
donald trump, abd, ukrayna, kremlin, ab, rusya

Kremlin'den 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ilgili açıklama

14:03 21.01.2026
© Sputnik / Dmitry Korobeinikovkremlin
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın kimsenin bilmediği silahlara sahip olduklarını açıklamasının ardından gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Moskova'nın buna nasıl baktığını sordu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu söyleyen Başkan Donald Trump'ın ne kastettiğini görmeyi beklediklerini belirtti

📍Peskov'un açıklamaları şöyle:

🔴Rusya, Trump'ın 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ne kastettiğine dair bir açıklama bekliyor

🔴Davos'taki Rusya-ABD görüşmesi basına kapalıydı, Ukrayna çözümüne ilişkin tüm konular gizli kalmaya devam ediyor

🔴ABD, AB ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonucu hakkında bilgi bekliyoruz ve bunu zamanında almayı umuyoruz

🔴ABD, AB ve Ukrayna'dan çözüme ilişkin somut öneriler duymak istiyoruz

🔴Kremlin, ABD ile temaslar gerçekleştiğinde bu konuda kamuoyunu bilgilendirecek

🔴Filistin Devlet Başkanı Abbas, Putin ile görüşmek üzere 22 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edecek

🔴Devlet Başkanı Putin, akşam saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni toplayabilir
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip
08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала