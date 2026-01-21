https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/kremlinden-kimsenin-bilmedigi-amerikan-silahlari-ile-ilgili-aciklama-1102913889.html

Kremlin'den 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ilgili açıklama

Kremlin'den 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump'ın kimsenin bilmediği silahlara sahip olduklarını açıklamasının ardından gazeteciler, Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Moskova'nın buna nasıl...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kimsenin bilmediği silahlara sahip olduğunu söyleyen Başkan Donald Trump'ın ne kastettiğini görmeyi beklediklerini belirtti📍Peskov'un açıklamaları şöyle:🔴Rusya, Trump'ın 'kimsenin bilmediği Amerikan silahları' ile ne kastettiğine dair bir açıklama bekliyor🔴Davos'taki Rusya-ABD görüşmesi basına kapalıydı, Ukrayna çözümüne ilişkin tüm konular gizli kalmaya devam ediyor🔴ABD, AB ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonucu hakkında bilgi bekliyoruz ve bunu zamanında almayı umuyoruz🔴ABD, AB ve Ukrayna'dan çözüme ilişkin somut öneriler duymak istiyoruz🔴Kremlin, ABD ile temaslar gerçekleştiğinde bu konuda kamuoyunu bilgilendirecek🔴Filistin Devlet Başkanı Abbas, Putin ile görüşmek üzere 22 Ocak'ta Moskova'yı ziyaret edecek🔴Devlet Başkanı Putin, akşam saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni toplayabilir

