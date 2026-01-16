https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/kanada-basbakani-carney-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1102787411.html
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda bir araya geldi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T08:24+0300
2026-01-16T08:24+0300
2026-01-16T08:27+0300
dünya
çin devlet başkanı şi cinping
çin
kanada
mark carney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102786932_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_cf0ba72dfd2cebdf892821a80aa712b6.jpg
Kanada yönetiminden 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk ziyarette, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşılıklı konuşma yaptılar. Carney, iki tarafın da tarım, enerji ve finans dahil olmak üzere kazanımlar elde edebilecekleri alanlara odaklanması gerektiğini söyledi. Carney "Her iki taraf için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" dedi.Çin lideri Şi ise konuşmasında, "Göreve geldiğinizden beri ilk ziyaretiniz ve sekiz yıl sonra bir Kanada Başbakanının Çin'i ziyaret ettiği ilk sefer bu" dedi.Şi, Carney'e "Tarihe, halklarımıza ve dünyaya karşı sorumluluk duygusuyla, Çin-Kanada ilişkilerini daha da geliştirmek için sizinle çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abd-ile-tayvan-ticaret-anlasmasina-vardi-1102785261.html
çin
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102786932_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_c745bededca32b51648ae808b11f794c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin devlet başkanı şi cinping, çin, kanada, mark carney
çin devlet başkanı şi cinping, çin, kanada, mark carney
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
08:24 16.01.2026 (güncellendi: 08:27 16.01.2026)
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda bir araya geldi.
Kanada yönetiminden 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk ziyarette, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşılıklı konuşma yaptılar.
Carney, iki tarafın da tarım, enerji ve finans dahil olmak üzere kazanımlar elde edebilecekleri alanlara odaklanması gerektiğini söyledi. Carney "Her iki taraf için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" dedi.
Çin lideri Şi ise konuşmasında, "Göreve geldiğinizden beri ilk ziyaretiniz ve sekiz yıl sonra bir Kanada Başbakanının Çin'i ziyaret ettiği ilk sefer bu" dedi.
Şi, Carney'e "Tarihe, halklarımıza ve dünyaya karşı sorumluluk duygusuyla, Çin-Kanada ilişkilerini daha da geliştirmek için sizinle çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.