https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/kanada-basbakani-carney-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1102787411.html

Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda bir araya geldi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T08:24+0300

2026-01-16T08:24+0300

2026-01-16T08:27+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

çin

kanada

mark carney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102786932_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_cf0ba72dfd2cebdf892821a80aa712b6.jpg

Kanada yönetiminden 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk ziyarette, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşılıklı konuşma yaptılar. Carney, iki tarafın da tarım, enerji ve finans dahil olmak üzere kazanımlar elde edebilecekleri alanlara odaklanması gerektiğini söyledi. Carney "Her iki taraf için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" dedi.Çin lideri Şi ise konuşmasında, "Göreve geldiğinizden beri ilk ziyaretiniz ve sekiz yıl sonra bir Kanada Başbakanının Çin'i ziyaret ettiği ilk sefer bu" dedi.Şi, Carney'e "Tarihe, halklarımıza ve dünyaya karşı sorumluluk duygusuyla, Çin-Kanada ilişkilerini daha da geliştirmek için sizinle çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/abd-ile-tayvan-ticaret-anlasmasina-vardi-1102785261.html

çin

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin devlet başkanı şi cinping, çin, kanada, mark carney