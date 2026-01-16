Türkiye
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Kanada Başbakanı Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda bir araya geldi. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Kanada yönetiminden 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk ziyarette, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşılıklı konuşma yaptılar. Carney, iki tarafın da tarım, enerji ve finans dahil olmak üzere kazanımlar elde edebilecekleri alanlara odaklanması gerektiğini söyledi. Carney "Her iki taraf için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" dedi.Çin lideri Şi ise konuşmasında, "Göreve geldiğinizden beri ilk ziyaretiniz ve sekiz yıl sonra bir Kanada Başbakanının Çin'i ziyaret ettiği ilk sefer bu" dedi.Şi, Carney'e "Tarihe, halklarımıza ve dünyaya karşı sorumluluk duygusuyla, Çin-Kanada ilişkilerini daha da geliştirmek için sizinle çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
08:24 16.01.2026
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda bir araya geldi.
Kanada yönetiminden 2017'den bu yana Çin'e yapılan ilk ziyarette, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşılıklı konuşma yaptılar.
Carney, iki tarafın da tarım, enerji ve finans dahil olmak üzere kazanımlar elde edebilecekleri alanlara odaklanması gerektiğini söyledi. Carney "Her iki taraf için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacağız" dedi.
Çin lideri Şi ise konuşmasında, "Göreve geldiğinizden beri ilk ziyaretiniz ve sekiz yıl sonra bir Kanada Başbakanının Çin'i ziyaret ettiği ilk sefer bu" dedi.
Şi, Carney'e "Tarihe, halklarımıza ve dünyaya karşı sorumluluk duygusuyla, Çin-Kanada ilişkilerini daha da geliştirmek için sizinle çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
