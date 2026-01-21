Türkiye
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü: 6 kişi tutuklandı
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü: 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kağıthane'de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.
15 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana gelen olayda, Burak Tunçel park halindeki aracında beklerken başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü: 6 kişi tutuklandı

Kağıthane’de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.
15 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana gelen olayda, Burak Tunçel park halindeki aracında beklerken başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.
Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Заголовок открываемого материала