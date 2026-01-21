https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/kagithanede-silahli-saldirida-1-kisi-olmustu-6-kisi-tutuklandi-1102896155.html
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü: 6 kişi tutuklandı
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü: 6 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kağıthane’de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T00:57+0300
2026-01-21T00:57+0300
2026-01-21T00:57+0300
türki̇ye
kağıthane
türkiye
i̇stanbul
saldırı
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102895981_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_76b4c026f8ae5cc801ce8ca88f4ae777.jpg
15 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana gelen olayda, Burak Tunçel park halindeki aracında beklerken başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/istanbul-kagithanede-patlama-meydana-geldi-1100951411.html
türki̇ye
kağıthane
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102895981_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_30d7f84c81a4e8513c205e97f646e132.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kağıthane, türkiye, i̇stanbul, saldırı, silahlı saldırı
kağıthane, türkiye, i̇stanbul, saldırı, silahlı saldırı
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi ölmüştü: 6 kişi tutuklandı
Kağıthane’de park halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.
15 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana gelen olayda, Burak Tunçel park halindeki aracında beklerken başka bir otomobilden uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.
Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.