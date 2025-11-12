https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/istanbul-kagithanede-patlama-meydana-geldi-1100951411.html
İstanbul Kağıthane'de patlama meydana geldi
İstanbul Kağıthane'de patlama meydana geldi
İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye
İstanbul Kağıthane'de patlama meydana geldi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Kağıthane’deki Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildiği bildiriliyor.