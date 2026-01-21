https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/istanbul-bogazinda-bulunan-ceset-rus-yuzucu-nikolai-svechnikova-ait-cikti-1102906063.html
İstanbul Boğazı'nda dün bulunan cansız bedenin geçen ağustos ayında yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktığı değerlendiriyor... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Boğazda cansız bir beden bulunmuştu: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ailesi DNA örneği verecek
11:13 21.01.2026 (güncellendi: 12:32 21.01.2026)
İstanbul Boğazı'nda dün bulunan cansız bedenin geçen ağustos ayında yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktığı değerlendiriyor. Yüzücünün ailesi DNA örneği vermek için İstanbul'a geliyor.
İstanbul Boğazı'nda dün sabah saatlerinde bulunan cansız bedenin 24 Ağustos'ta yapılan 37'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olduğu değerlendiriyor. Yüzücünün ailesinin DNA örneği vermek için İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor. Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler devam ediyor.
Ailesinden örnek alınacak
Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Svechnikov'un ailesinin, kimlik tespiti için bugün İstanbul'a geleceği ve DNA örneği vereceği öğrenildi.