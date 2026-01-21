https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/istanbul-bogazinda-bulunan-ceset-rus-yuzucu-nikolai-svechnikova-ait-cikti-1102906063.html

Boğazda cansız bir beden bulunmuştu: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ailesi DNA örneği verecek

Boğazda cansız bir beden bulunmuştu: Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ailesi DNA örneği verecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda dün bulunan cansız bedenin geçen ağustos ayında yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktığı değerlendiriyor... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T11:13+0300

2026-01-21T11:13+0300

2026-01-21T12:32+0300

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

adli tıp kurumu

kuruçeşme

yüzme yarışı

kayıp

nikolai svechnikov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098874409_0:37:643:399_1920x0_80_0_0_7dcaacb603b001258a47e694e630455b.png

İstanbul Boğazı'nda dün sabah saatlerinde bulunan cansız bedenin 24 Ağustos'ta yapılan 37'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov olduğu değerlendiriyor. Yüzücünün ailesinin DNA örneği vermek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor. Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler devam ediyor.Ailesinden örnek alınacakBaş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Svechnikov'un ailesinin, kimlik tespiti için bugün İstanbul'a geleceği ve DNA örneği vereceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/istanbul-bogazinda-yarista-kaybolan-rus-yuzucuyu-arama-calismalari-suruyor-kamera-goruntuleri-1098846091.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

kuruçeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul boğazı, adli tıp kurumu, kuruçeşme, yüzme yarışı, kayıp, nikolai svechnikov