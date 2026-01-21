https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ispanyada-pes-pese-yasanan-tren-kazalari-sonrasi-makinistlerinden-3-gunluk-grev-karari-1102930483.html

İspanya'da peş peşe yaşanan tren kazaları sonrası makinistlerinden 3 günlük grev kararı

İspanya'nın Endülüs bölgesinde 18 Ocak Pazar günü meydana gelen tren kazasında son duruma göre 42 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu kazadan 2 gün sonra Barselona’da bu kez bir banliyö treninin raylara düşen istinat duvarına çarpması sonucu makinist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Ölümcül kazalara ek olarak Katalonya’da aynı gün içinde ikinci bir tren kazası daha yaşandı. Banliyö hattında bir trenin raylara düşen kaya parçasına çarptığı kazada yaralanan olmadı. Meydana gelen tren kazaları sonrası makinistleri sendikası Semaf, demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gitme kararı aldı. Semaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, grevin sektördeki çeşitli şirketlerde çalışan tüm tren makinistlerini etkileyeceği aktarıldı.Sendika iş bırakma eylemlerine katılımın yüksek olacağına işaret ederken iki kazada toplam 44 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.Ayrıca açıklamaya göre demiryollarındaki güvenlik eksiklikleri sıralanarak, demiryolu altyapısının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılması talep edilecek.Kazalara ne yol açtı?Kazalara ilişkin soruşturma tamamlanmasa da ilk kazaya raylardaki bir kırığın, ikinci kazaya da rayların üzerine düşen bir istinat duvarının neden olduğunun tahmin edildiği açıklanmıştı.

