İspanya'da peş peşe tren kazaları: 42 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından 1 günde 2 kaza daha

Endülüs’te 42 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından Barselona’da bir banliyö treninin istinat duvarına çarpması sonucu makinist öldü, 20 kişi... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak’ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından, bu kez Katalonya’nın Barselona kentinde bir başka kaza yaşandı. Bir banliyö treninin raylara düşen istinat duvarına çarpması sonucu makinist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.Katalonya Sivil Koruma birimi, kazanın Barselona’nın 4 numaralı banliyö hattında, Gelida ile Sant Sadurni d’Anoia arasında meydana geldiğini açıkladı. Olayla ilgili 112 Acil Yardım hattına 28 ihbar yapıldığı, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.Yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu Katalonya’da gün içinde ikinci bir tren kazası daha yaşandığını duyurdu. 1 numaralı banliyö hattında bir trenin raylara düşen kaya parçasına çarptığı, ancak yaralanan olmadığı belirtildi.Öte yandan, Endülüs’ün Kurtuba kenti yakınlarındaki Adamuz’da iki yüksek hızlı trenin çarpıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmişti, yaralılardan 13’ü yoğun bakımda olmak üzere 39 kişinin tedavisi sürüyor.

