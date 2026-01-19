Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanya-3-gunluk-yas-ilan-etti-tren-kazasinda-olu-sayisi-40a-yukseldi-1102864636.html
İspanya 3 günlük yas ilan etti: Tren kazasında ölü sayısı 40'a yükseldi
İspanya 3 günlük yas ilan etti: Tren kazasında ölü sayısı 40'a yükseldi
Sputnik Türkiye
İspanya’da iki trenin karıştığı kazada bilanço ağırlaştı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini açıkladı. Başbakan Pedro... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T22:38+0300
2026-01-19T22:38+0300
dünya
i̇spanya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
tren
tren seferi
tren istasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102838128_0:641:1062:1238_1920x0_80_0_0_0f4c2f74c1d90a0f8c6690e6b8330018.jpg
Malaga–Madrid seferini yapan ve 317 yolcunun bulunduğu İryo şirketine ait hızlı trenin son üç vagonu, Adamuz yakınlarında raydan çıktı. Kazanın ardından karşı yönden gelen ve Huelva’ya gitmekte olan, yaklaşık 100 yolcu taşıyan Renfe treninin raydan çıkan vagonlara çarptığı öğrenildi.Yerel saatle 19.39’da meydana gelen kazada can kaybının 40’a yükseldiği açıklandı. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan facia nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanyadaki-tren-kazasinda-can-kaybi-39a-yukseldi-1102844853.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102838128_0:541:1062:1338_1920x0_80_0_0_02c9eb5929b0776386eadddc17045e91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, tren, tren seferi, tren istasyonu, tren garı, tren yolu, tren kazası, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)
i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, tren, tren seferi, tren istasyonu, tren garı, tren yolu, tren kazası, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)

İspanya 3 günlük yas ilan etti: Tren kazasında ölü sayısı 40'a yükseldi

22:38 19.01.2026
© REUTERS / @eleanorinthesky via Xİspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı
İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Abone ol
İspanya’da iki trenin karıştığı kazada bilanço ağırlaştı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez ise yaşanan facia nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Malaga–Madrid seferini yapan ve 317 yolcunun bulunduğu İryo şirketine ait hızlı trenin son üç vagonu, Adamuz yakınlarında raydan çıktı.
Kazanın ardından karşı yönden gelen ve Huelva’ya gitmekte olan, yaklaşık 100 yolcu taşıyan Renfe treninin raydan çıkan vagonlara çarptığı öğrenildi.
Yerel saatle 19.39’da meydana gelen kazada can kaybının 40’a yükseldiği açıklandı. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan facia nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
İspanya hızlı tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 39'a yükseldi
10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала