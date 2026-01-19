https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanya-3-gunluk-yas-ilan-etti-tren-kazasinda-olu-sayisi-40a-yukseldi-1102864636.html
İspanya 3 günlük yas ilan etti: Tren kazasında ölü sayısı 40'a yükseldi
İspanya 3 günlük yas ilan etti: Tren kazasında ölü sayısı 40'a yükseldi
Sputnik Türkiye
İspanya’da iki trenin karıştığı kazada bilanço ağırlaştı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini açıkladı. Başbakan Pedro... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T22:38+0300
2026-01-19T22:38+0300
2026-01-19T22:38+0300
dünya
i̇spanya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
tren
tren seferi
tren istasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102838128_0:641:1062:1238_1920x0_80_0_0_0f4c2f74c1d90a0f8c6690e6b8330018.jpg
Malaga–Madrid seferini yapan ve 317 yolcunun bulunduğu İryo şirketine ait hızlı trenin son üç vagonu, Adamuz yakınlarında raydan çıktı. Kazanın ardından karşı yönden gelen ve Huelva’ya gitmekte olan, yaklaşık 100 yolcu taşıyan Renfe treninin raydan çıkan vagonlara çarptığı öğrenildi.Yerel saatle 19.39’da meydana gelen kazada can kaybının 40’a yükseldiği açıklandı. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan facia nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanyadaki-tren-kazasinda-can-kaybi-39a-yukseldi-1102844853.html
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102838128_0:541:1062:1338_1920x0_80_0_0_02c9eb5929b0776386eadddc17045e91.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, tren, tren seferi, tren istasyonu, tren garı, tren yolu, tren kazası, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)
i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, tren, tren seferi, tren istasyonu, tren garı, tren yolu, tren kazası, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)
İspanya 3 günlük yas ilan etti: Tren kazasında ölü sayısı 40'a yükseldi
İspanya’da iki trenin karıştığı kazada bilanço ağırlaştı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez ise yaşanan facia nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Malaga–Madrid seferini yapan ve 317 yolcunun bulunduğu İryo şirketine ait hızlı trenin son üç vagonu, Adamuz yakınlarında raydan çıktı.
Kazanın ardından karşı yönden gelen ve Huelva’ya gitmekte olan, yaklaşık 100 yolcu taşıyan Renfe treninin raydan çıkan vagonlara çarptığı öğrenildi.
Yerel saatle 19.39’da meydana gelen kazada can kaybının 40’a yükseldiği açıklandı. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan facia nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.