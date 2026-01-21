https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/guney-kore-eski-basbakani-han-23-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1102905503.html
Güney Kore eski Başbakanı Han, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan... 21.01.2026
Güney Kore eski Başbakanı Han Duck-soo, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süren sıkıyönetim ilanını destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim ilanının ayaklanma olduğunu teyit eden ilk kararda bu cezayı verdi. Han, eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. 1 Mayıs 2025 sabahı yaptığı açıklamada Han Duck soo, istifa ettiğini duyurmuştu.Eski Devlet Başkanı Yoon'a 5 yıl hapis cezasıGüney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim girişimi nedeniyle açılan davada görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından beş yıl hapse mahkum edildiği açıklanmıştı.
Güney Kore eski Başbakanı Han Duck-soo, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süren sıkıyönetim ilanını destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim ilanının ayaklanma olduğunu teyit eden ilk kararda bu cezayı verdi.
Han, eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. 1 Mayıs 2025 sabahı yaptığı açıklamada Han Duck soo, istifa ettiğini duyurmuştu.
Eski Devlet Başkanı Yoon'a 5 yıl hapis cezası
Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim girişimi nedeniyle açılan davada görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından beş yıl hapse mahkum edildiği açıklanmıştı.