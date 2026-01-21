Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/guney-kore-eski-basbakani-han-23-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1102905503.html
Güney Kore eski Başbakanı Han, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Güney Kore eski Başbakanı Han, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T10:46+0300
2026-01-21T10:46+0300
dünya
güney kore
han duck soo
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091951442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ffc964d098d9a12f9ee30f2c9e4d2d9.jpg
Güney Kore eski Başbakanı Han Duck-soo, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süren sıkıyönetim ilanını destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim ilanının ayaklanma olduğunu teyit eden ilk kararda bu cezayı verdi. Han, eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. 1 Mayıs 2025 sabahı yaptığı açıklamada Han Duck soo, istifa ettiğini duyurmuştu.Eski Devlet Başkanı Yoon'a 5 yıl hapis cezasıGüney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim girişimi nedeniyle açılan davada görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından beş yıl hapse mahkum edildiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/idam-cezasi-istenmisti-guney-korede-eski-devlet-baskani-yoonun-sikiyonetim-davasinda-ilk-hukum-1102788035.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091951442_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_61229a055f2fc269f0d9a15ffff34ba8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güney kore, han duck soo, hapis cezası
güney kore, han duck soo, hapis cezası

Güney Kore eski Başbakanı Han, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

10:46 21.01.2026
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore Başbakanı Han Duck-soo
Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Abone ol
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişiminin destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan Han Duck Soo, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore eski Başbakanı Han Duck-soo, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süren sıkıyönetim ilanını destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim ilanının ayaklanma olduğunu teyit eden ilk kararda bu cezayı verdi.
Han, eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. 1 Mayıs 2025 sabahı yaptığı açıklamada Han Duck soo, istifa ettiğini duyurmuştu.

Eski Devlet Başkanı Yoon'a 5 yıl hapis cezası

Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim girişimi nedeniyle açılan davada görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından beş yıl hapse mahkum edildiği açıklanmıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
İdam cezası talep edilmişti: Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim davasında ilk hüküm açıklandı
16 Ocak, 09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала