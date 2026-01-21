https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/gullu-sorusturmasi-tugyanin-sevgilisi-gozaltina-alindi-1102928449.html
Güllü soruşturması: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü soruşturması: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Güllü soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiği belirtildi.
Güllü soruşturması: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
20:17 21.01.2026 (güncellendi: 20:44 21.01.2026)
Annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Güllü soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiği belirtildi.