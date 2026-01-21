https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/gullu-sorusturmasi-tugyanin-sevgilisi-gozaltina-alindi-1102928449.html

Güllü soruşturması: Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Güllü soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sabah'ın haberine göre; şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak derinleştirildiği belirtildi.

