https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/gullu-sorusturmasinda-kritik-gelisme-kizi-tugyanin-ses-kayitlari-ve-kayip-bilezikler-dosyaya-girdi-1102456039.html

Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi

Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi

Sputnik Türkiye

Yalova’da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada seyir değişti. Tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait yeni ses... 03.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-03T11:24+0300

2026-01-03T11:24+0300

2026-01-03T11:24+0300

türki̇ye

güllü

tuğyan ülkem gülter

yalova

günaydın

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg

Yalova’daki evinin 6. katından 26 Eylül’de düşerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olay sonrası tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni dijital deliller dosyaya girdi.Gizlice kaydedilen tartışmalarOrtaya çıkan ses kayıtlarında Tuğyan’ın, annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği anlaşılıyor. Kayıtlarda anne-kız arasındaki gerilimi gözler önüne seren ifadeler yer alıyor. Tuğyan’ın, “Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum” sözleri soruşturmanın seyrini etkileyen başlıklar arasında gösteriliyor.Kayıtlar sevgiliye gönderilmişGünaydın gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre, Tuğyan’ın yalnızca kayıt almakla kalmayıp bu ses dosyalarını sevgilisi Kervan’a da ilettiği belirlendi. Savcılık, bu paylaşımların motivasyon ve ilişki dinamikleri açısından önem taşıdığını değerlendiriyor.“Hazmedemiyorum” sözleri dosyadaSes kayıtlarında geçen diyaloglarda Tuğyan’ın, annesiyle karşılıklı kıskançlık ve güç mücadelesine işaret eden ifadeleri dikkat çekiyor. Güllü’nün ise “Sen benim gözümün nurusun” diyerek sakinleştirici bir tutum sergilediği kayıtlara yansıyor.Kayıp bilezikler soru işaretiSoruşturmanın bir diğer kritik başlığı ise kayıp bilezikler. Dosyaya giren bir fotoğrafta, Güllü’nün kolunda çok sayıda bilezik bulunduğu görülüyor. Fotoğrafın 4 Nisan 2025’te mutfakta çekildiği ve Tuğyan tarafından sevgilisi Kervan’a gönderildiği tespit edildi. Ancak sanatçının ölümünün ardından bu bileziklerin ortadan kaybolduğu belirtiliyor.Gözler adli rapor ve yeni ifadelere çevrildiSavcılık, ses kayıtları ve kayıp ziynet eşyalarına ilişkin incelemeyi sürdürürken, adli raporlar ve yeni tanık ifadelerinin dosyaya eklenmesi bekleniyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni tutuklamalar veya suç vasfı değişikliği doğurabileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/antalyasporun-yeni-hocasi-belli-oldu-1102451933.html

türki̇ye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, günaydın, haberler