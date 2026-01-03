Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/gullu-sorusturmasinda-kritik-gelisme-kizi-tugyanin-ses-kayitlari-ve-kayip-bilezikler-dosyaya-girdi-1102456039.html
Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi
Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi
Sputnik Türkiye
Yalova’da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada seyir değişti. Tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait yeni ses... 03.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-03T11:24+0300
2026-01-03T11:24+0300
türki̇ye
güllü
tuğyan ülkem gülter
yalova
günaydın
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg
Yalova’daki evinin 6. katından 26 Eylül’de düşerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olay sonrası tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni dijital deliller dosyaya girdi.Gizlice kaydedilen tartışmalarOrtaya çıkan ses kayıtlarında Tuğyan’ın, annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği anlaşılıyor. Kayıtlarda anne-kız arasındaki gerilimi gözler önüne seren ifadeler yer alıyor. Tuğyan’ın, “Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum” sözleri soruşturmanın seyrini etkileyen başlıklar arasında gösteriliyor.Kayıtlar sevgiliye gönderilmişGünaydın gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre, Tuğyan’ın yalnızca kayıt almakla kalmayıp bu ses dosyalarını sevgilisi Kervan’a da ilettiği belirlendi. Savcılık, bu paylaşımların motivasyon ve ilişki dinamikleri açısından önem taşıdığını değerlendiriyor.“Hazmedemiyorum” sözleri dosyadaSes kayıtlarında geçen diyaloglarda Tuğyan’ın, annesiyle karşılıklı kıskançlık ve güç mücadelesine işaret eden ifadeleri dikkat çekiyor. Güllü’nün ise “Sen benim gözümün nurusun” diyerek sakinleştirici bir tutum sergilediği kayıtlara yansıyor.Kayıp bilezikler soru işaretiSoruşturmanın bir diğer kritik başlığı ise kayıp bilezikler. Dosyaya giren bir fotoğrafta, Güllü’nün kolunda çok sayıda bilezik bulunduğu görülüyor. Fotoğrafın 4 Nisan 2025’te mutfakta çekildiği ve Tuğyan tarafından sevgilisi Kervan’a gönderildiği tespit edildi. Ancak sanatçının ölümünün ardından bu bileziklerin ortadan kaybolduğu belirtiliyor.Gözler adli rapor ve yeni ifadelere çevrildiSavcılık, ses kayıtları ve kayıp ziynet eşyalarına ilişkin incelemeyi sürdürürken, adli raporlar ve yeni tanık ifadelerinin dosyaya eklenmesi bekleniyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni tutuklamalar veya suç vasfı değişikliği doğurabileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/antalyasporun-yeni-hocasi-belli-oldu-1102451933.html
türki̇ye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bad57076bd2e8915a23066dd5cb06bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, günaydın, haberler
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, günaydın, haberler

Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi

11:24 03.01.2026
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2026
© AA / Sıtkı Yıldız
Abone ol
Yalova’da 6. kattan düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada seyir değişti. Tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlardaki “Seni hazmedemiyorum anne” sözleri dikkat çekerken, kayıp bilezikler de dosyada soru işareti yarattı.
Yalova’daki evinin 6. katından 26 Eylül’de düşerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olay sonrası tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni dijital deliller dosyaya girdi.

Gizlice kaydedilen tartışmalar

Ortaya çıkan ses kayıtlarında Tuğyan’ın, annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği anlaşılıyor. Kayıtlarda anne-kız arasındaki gerilimi gözler önüne seren ifadeler yer alıyor. Tuğyan’ın, “Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum” sözleri soruşturmanın seyrini etkileyen başlıklar arasında gösteriliyor.

Kayıtlar sevgiliye gönderilmiş

Günaydın gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre, Tuğyan’ın yalnızca kayıt almakla kalmayıp bu ses dosyalarını sevgilisi Kervan’a da ilettiği belirlendi. Savcılık, bu paylaşımların motivasyon ve ilişki dinamikleri açısından önem taşıdığını değerlendiriyor.

“Hazmedemiyorum” sözleri dosyada

Ses kayıtlarında geçen diyaloglarda Tuğyan’ın, annesiyle karşılıklı kıskançlık ve güç mücadelesine işaret eden ifadeleri dikkat çekiyor. Güllü’nün ise “Sen benim gözümün nurusun” diyerek sakinleştirici bir tutum sergilediği kayıtlara yansıyor.

Kayıp bilezikler soru işareti

Soruşturmanın bir diğer kritik başlığı ise kayıp bilezikler. Dosyaya giren bir fotoğrafta, Güllü’nün kolunda çok sayıda bilezik bulunduğu görülüyor. Fotoğrafın 4 Nisan 2025’te mutfakta çekildiği ve Tuğyan tarafından sevgilisi Kervan’a gönderildiği tespit edildi. Ancak sanatçının ölümünün ardından bu bileziklerin ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Gözler adli rapor ve yeni ifadelere çevrildi

Savcılık, ses kayıtları ve kayıp ziynet eşyalarına ilişkin incelemeyi sürdürürken, adli raporlar ve yeni tanık ifadelerinin dosyaya eklenmesi bekleniyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni tutuklamalar veya suç vasfı değişikliği doğurabileceği ifade ediliyor.
Antalyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
SPOR
Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
Dün, 20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала