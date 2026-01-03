https://anlatilaninotesi.com.tr/20260103/gullu-sorusturmasinda-kritik-gelisme-kizi-tugyanin-ses-kayitlari-ve-kayip-bilezikler-dosyaya-girdi-1102456039.html
Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan’ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi
Güllü soruşturmasında kritik gelişme: Kızı Tuğyan'ın ses kayıtları ve kayıp bilezikler dosyaya girdi
2026-01-03T11:24+0300
2026-01-03T11:24+0300
2026-01-03T11:24+0300
Yalova’daki evinin 6. katından 26 Eylül’de düşerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olay sonrası tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni dijital deliller dosyaya girdi.Gizlice kaydedilen tartışmalarOrtaya çıkan ses kayıtlarında Tuğyan’ın, annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği anlaşılıyor. Kayıtlarda anne-kız arasındaki gerilimi gözler önüne seren ifadeler yer alıyor. Tuğyan’ın, “Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum” sözleri soruşturmanın seyrini etkileyen başlıklar arasında gösteriliyor.Kayıtlar sevgiliye gönderilmişGünaydın gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre, Tuğyan’ın yalnızca kayıt almakla kalmayıp bu ses dosyalarını sevgilisi Kervan’a da ilettiği belirlendi. Savcılık, bu paylaşımların motivasyon ve ilişki dinamikleri açısından önem taşıdığını değerlendiriyor.“Hazmedemiyorum” sözleri dosyadaSes kayıtlarında geçen diyaloglarda Tuğyan’ın, annesiyle karşılıklı kıskançlık ve güç mücadelesine işaret eden ifadeleri dikkat çekiyor. Güllü’nün ise “Sen benim gözümün nurusun” diyerek sakinleştirici bir tutum sergilediği kayıtlara yansıyor.Kayıp bilezikler soru işaretiSoruşturmanın bir diğer kritik başlığı ise kayıp bilezikler. Dosyaya giren bir fotoğrafta, Güllü’nün kolunda çok sayıda bilezik bulunduğu görülüyor. Fotoğrafın 4 Nisan 2025’te mutfakta çekildiği ve Tuğyan tarafından sevgilisi Kervan’a gönderildiği tespit edildi. Ancak sanatçının ölümünün ardından bu bileziklerin ortadan kaybolduğu belirtiliyor.Gözler adli rapor ve yeni ifadelere çevrildiSavcılık, ses kayıtları ve kayıp ziynet eşyalarına ilişkin incelemeyi sürdürürken, adli raporlar ve yeni tanık ifadelerinin dosyaya eklenmesi bekleniyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni tutuklamalar veya suç vasfı değişikliği doğurabileceği ifade ediliyor.
