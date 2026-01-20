https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/danimarka-gronlanda-asker-gondermeyi-planliyor-1102895142.html

‘Danimarka, Grönland’a asker göndermeyi planlıyor’

‘Danimarka, Grönland’a asker göndermeyi planlıyor’

Sputnik Türkiye

Danimarka hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump’ın adanın ABD’ye katılması gerektiğine dair açıklamalarının ardından, 2026 yılı içinde Grönland’a bin kadar kara... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T23:54+0300

2026-01-20T23:54+0300

2026-01-20T23:54+0300

dünya

danimarka

grönland

abd

donald trump

kopenhag

danimarka krallığı

kara birlikleri

kraliyet donanması

washington

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102766805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62cd150cd2b2deedb456bb177cb61db9.jpg

Danimarka, 2026 yılı içinde Grönland’a bin kadar asker gönderme planları üzerinde çalışıyor. Danimarka televizyon kanalı TV2’nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kopenhag, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland’a kara birlikleriyle birlikte ilave deniz ve hava unsurlarının da konuşlandırılmasını değerlendiriyor.Haberde, “Danimarka’da, 2026 yılı içinde bin kadar muharip askerin Grönland’a gönderilmesine yönelik planlar üzerinde çalışmalar yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.TV2’nin kaynaklarına göre, planlanan konuşlanma geçici bir tatbikat ya da rotasyonla sınırlı olmayacak; askerlerin adada yıl boyunca sürekli olarak bulunması öngörülüyor. Bu kapsamda, Danimarka Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri’nden de ek unsurların bölgeye sevk edilmesi ihtimali masada.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/danimarka-basbakani-icinde-bulundugumuz-bu-donem-tarihin-karanlik-bir-bolumu--1102885988.html

danimarka

grönland

abd

kopenhag

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, grönland, abd, donald trump, kopenhag, danimarka krallığı, kara birlikleri, kraliyet donanması, washington