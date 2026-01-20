https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/danimarka-gronlanda-asker-gondermeyi-planliyor-1102895142.html
‘Danimarka, Grönland’a asker göndermeyi planlıyor’
Danimarka, 2026 yılı içinde Grönland’a bin kadar asker gönderme planları üzerinde çalışıyor. Danimarka televizyon kanalı TV2’nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kopenhag, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland’a kara birlikleriyle birlikte ilave deniz ve hava unsurlarının da konuşlandırılmasını değerlendiriyor.Haberde, “Danimarka’da, 2026 yılı içinde bin kadar muharip askerin Grönland’a gönderilmesine yönelik planlar üzerinde çalışmalar yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.TV2’nin kaynaklarına göre, planlanan konuşlanma geçici bir tatbikat ya da rotasyonla sınırlı olmayacak; askerlerin adada yıl boyunca sürekli olarak bulunması öngörülüyor. Bu kapsamda, Danimarka Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri’nden de ek unsurların bölgeye sevk edilmesi ihtimali masada.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
