Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Gazzeli müzik öğretmeni, çocuklarla birlikte yıkımın ortasında şarkı söylüyor
Gazzeli müzik öğretmeni, çocuklarla birlikte yıkımın ortasında şarkı söylüyor
Sputnik Türkiye
Gazze çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle de savaşın ve süregelen ablukanın trajik sonuçlarıyla yüz yüze kalan çocuklar için. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Ancak yıkım ve yoksulluğun ortasında, geleceğin belirsizliğine rağmen, duyarlı yetişkinler çocukların yaşanan dehşetten bir nebze uzaklaşmasını sağlayacak yollar arıyor. Bu girişimlerden biri de, Rula Dalul’a ait. Dalul, harabeleri, çocukların duygularını müzik ve şarkı yoluyla ifade edebildiği mekanlara dönüştürmeyi başardı.
Savaşın doğurduğu müzik: Gazze’li müzik öğretmeni, mülteci çocuklara şan dersleri veriyor
Savaşın doğurduğu müzik: Gazze’li müzik öğretmeni, mülteci çocuklara şan dersleri veriyor
19.01.2026
Gazze çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle de savaşın ve süregelen ablukanın trajik sonuçlarıyla yüz yüze kalan çocuklar için.
Ancak yıkım ve yoksulluğun ortasında, geleceğin belirsizliğine rağmen, duyarlı yetişkinler çocukların yaşanan dehşetten bir nebze uzaklaşmasını sağlayacak yollar arıyor. Bu girişimlerden biri de, Rula Dalul’a ait.
Dalul, harabeleri, çocukların duygularını müzik ve şarkı yoluyla ifade edebildiği mekanlara dönüştürmeyi başardı.
