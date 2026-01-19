https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/gazzeli-muzik-ogretmeni-cocuklarla-birlikte-yikimin-ortasinda-sarki-soyluyor-1102781303.html
Gazzeli müzik öğretmeni, çocuklarla birlikte yıkımın ortasında şarkı söylüyor
Sputnik Türkiye
Gazze çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle de savaşın ve süregelen ablukanın trajik sonuçlarıyla yüz yüze kalan çocuklar için. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T18:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102781414_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e91eb2104680743069848798262fd46.jpg
Ancak yıkım ve yoksulluğun ortasında, geleceğin belirsizliğine rağmen, duyarlı yetişkinler çocukların yaşanan dehşetten bir nebze uzaklaşmasını sağlayacak yollar arıyor. Bu girişimlerden biri de, Rula Dalul’a ait. Dalul, harabeleri, çocukların duygularını müzik ve şarkı yoluyla ifade edebildiği mekanlara dönüştürmeyi başardı.
