Galatasaray, Atletico Madrid'den 1 puan aldı
Galatasaray, Atletico Madrid'den 1 puan aldı
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Atletico Madrid'le sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.Maçta Atletico Madrid, 4. dakikada öne geçti. Davinson Sanchez’in hatalı uzaklaştırmasının ardından sol kanattan yapılan ortada, Giuliano Simeone altı pas içinden topu ağlara gönderdi.Atletico’nun üstünlüğü uzun sürmedi. 20. dakikada Roland Sallai’nin sağdan ceza sahasına çevirdiği topa müdahale eden Marcos Llorente, topu kendi ağlarına göndererek skoru 1-1’e getirdi.Atletico Madrid, 7 maçta 13 puana yükselirken, Galatasaray 10 puana ulaştı.
Galatasaray, Atletico Madrid'den 1 puan aldı

22:49 21.01.2026 (güncellendi: 22:50 21.01.2026)
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Atletico Madrid'le sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma yolunda önemli bir puan aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
Maçta Atletico Madrid, 4. dakikada öne geçti. Davinson Sanchez’in hatalı uzaklaştırmasının ardından sol kanattan yapılan ortada, Giuliano Simeone altı pas içinden topu ağlara gönderdi.
Atletico’nun üstünlüğü uzun sürmedi. 20. dakikada Roland Sallai’nin sağdan ceza sahasına çevirdiği topa müdahale eden Marcos Llorente, topu kendi ağlarına göndererek skoru 1-1’e getirdi.
Atletico Madrid, 7 maçta 13 puana yükselirken, Galatasaray 10 puana ulaştı.
