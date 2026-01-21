https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/galatasaray-atletico-madridden-1-puan-aldi-1102930049.html

Galatasaray, Atletico Madrid'den 1 puan aldı

Galatasaray, Atletico Madrid'den 1 puan aldı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Atletico Madrid'le sahasında oynadığı karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T22:49+0300

2026-01-21T22:49+0300

2026-01-21T22:50+0300

spor

atletico madrid

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

şampiyonlar ligi kupası

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102929407_0:309:2964:1976_1920x0_80_0_0_b0f90b6de80268da5c5da58a8142d7e3.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.Maçta Atletico Madrid, 4. dakikada öne geçti. Davinson Sanchez’in hatalı uzaklaştırmasının ardından sol kanattan yapılan ortada, Giuliano Simeone altı pas içinden topu ağlara gönderdi.Atletico’nun üstünlüğü uzun sürmedi. 20. dakikada Roland Sallai’nin sağdan ceza sahasına çevirdiği topa müdahale eden Marcos Llorente, topu kendi ağlarına göndererek skoru 1-1’e getirdi.Atletico Madrid, 7 maçta 13 puana yükselirken, Galatasaray 10 puana ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/sampiyonlar-ligi-heyecani-yarin-basliyor-1102849750.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atletico madrid, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi