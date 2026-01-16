https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/saglik-bakanligindan-yeni-hamle-dumansiz-hava-sahasi-genisliyor-1102796079.html
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında sigara yasaklarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düşmesi üzerine... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T13:43+0300
2026-01-16T13:43+0300
2026-01-16T13:43+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
sağlık bakanlığı
radyo sputnik
radyo
radyo
sigara
sigara yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında açık alanların da sigara yasağı kapsamına alınması hakkında konuştu.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:Düzenlemenin işletmeciler kanadındaki yansımalarını da aktaran Aslan, esnafın yasağı "orantısız" bulduğunu ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, sağlık bakanlığı, radyo sputnik, radyo, radyo, sigara, sigara yasağı
haberler, sağlık bakanlığı, radyo sputnik, radyo, radyo, sigara, sigara yasağı
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor
Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında sigara yasaklarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düşmesi üzerine harekete geçen bakanlık; kış bahçeleri, açılır-kapanır tavanlı alanlar ve tenteli mekanları da yasak kapsamına almayı planlıyor.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında açık alanların da sigara yasağı kapsamına alınması hakkında konuştu.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
Yeni düzenlemeyle sadece kapalı alanlar değil; kış bahçeleri, üstü açılır-kapanır alanlar ve tenteyle çevrili yarı açık mekanlar da sigara yasağı kapsamına alınacak. İşletmeler buraları belli aralıklarla havalandırarak sigara içilmesine izin veriyordu ancak artık buralarda da yasak uygulanacak.
Sağlık Bakanı, tütün ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarıyla daha güçlü bir mücadele dönemine girileceğini söylüyor. Ancak bir yandan da eczacılar dert yanıyor; kanser ilaçları gibi hayati önem taşıyan ilaçlar bulunamıyor. Bir tarafta tütünle mücadele sürerken diğer tarafta bu ilaç krizinin yaşanması gerçekten acayip bir durum.
Düzenlemenin işletmeciler kanadındaki yansımalarını da aktaran Aslan, esnafın yasağı "orantısız" bulduğunu ifade etti:
İşletmeciler, müşteri kaybı ve ekonomik zorluk yaşayacaklarını savunuyor. Havalandırma sistemlerinin yeterli olduğunu söyleyen esnaf, bu yeni yasakların mekan düzenlemelerini imkansız hale getireceğini düşünüyor.
Cumhurbaşkanımız sigaraya karşıdır, gördüğü yerde bıraktırır. Sigara hem sağlığınıza hem cebinize zararlı. Eğer içiyorsanız lütfen bugün bırakın; oraya vereceğiniz parayı daha iyi yerlerde kullanırsınız.