Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor

Yeni düzenlemeyle sadece kapalı alanlar değil; kış bahçeleri, üstü açılır-kapanır alanlar ve tenteyle çevrili yarı açık mekanlar da sigara yasağı kapsamına alınacak. İşletmeler buraları belli aralıklarla havalandırarak sigara içilmesine izin veriyordu ancak artık buralarda da yasak uygulanacak.

Sağlık Bakanı, tütün ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarıyla daha güçlü bir mücadele dönemine girileceğini söylüyor. Ancak bir yandan da eczacılar dert yanıyor; kanser ilaçları gibi hayati önem taşıyan ilaçlar bulunamıyor. Bir tarafta tütünle mücadele sürerken diğer tarafta bu ilaç krizinin yaşanması gerçekten acayip bir durum.