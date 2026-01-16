Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/saglik-bakanligindan-yeni-hamle-dumansiz-hava-sahasi-genisliyor-1102796079.html
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında sigara yasaklarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düşmesi üzerine... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T13:43+0300
2026-01-16T13:43+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
sağlık bakanlığı
radyo sputnik
radyo
radyo
sigara
sigara yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında açık alanların da sigara yasağı kapsamına alınması hakkında konuştu.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:Düzenlemenin işletmeciler kanadındaki yansımalarını da aktaran Aslan, esnafın yasağı "orantısız" bulduğunu ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, sağlık bakanlığı, radyo sputnik, radyo, radyo, sigara, sigara yasağı
haberler, sağlık bakanlığı, radyo sputnik, radyo, radyo, sigara, sigara yasağı

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni hamle: Dumansız hava sahası genişliyor

13:43 16.01.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Tüm yazılar
Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında sigara yasaklarını daha da sertleştirmeye hazırlanıyor. Sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düşmesi üzerine harekete geçen bakanlık; kış bahçeleri, açılır-kapanır tavanlı alanlar ve tenteli mekanları da yasak kapsamına almayı planlıyor.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında açık alanların da sigara yasağı kapsamına alınması hakkında konuştu.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:

Yeni düzenlemeyle sadece kapalı alanlar değil; kış bahçeleri, üstü açılır-kapanır alanlar ve tenteyle çevrili yarı açık mekanlar da sigara yasağı kapsamına alınacak. İşletmeler buraları belli aralıklarla havalandırarak sigara içilmesine izin veriyordu ancak artık buralarda da yasak uygulanacak.

Sağlık Bakanı, tütün ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarıyla daha güçlü bir mücadele dönemine girileceğini söylüyor. Ancak bir yandan da eczacılar dert yanıyor; kanser ilaçları gibi hayati önem taşıyan ilaçlar bulunamıyor. Bir tarafta tütünle mücadele sürerken diğer tarafta bu ilaç krizinin yaşanması gerçekten acayip bir durum.

Düzenlemenin işletmeciler kanadındaki yansımalarını da aktaran Aslan, esnafın yasağı "orantısız" bulduğunu ifade etti:

İşletmeciler, müşteri kaybı ve ekonomik zorluk yaşayacaklarını savunuyor. Havalandırma sistemlerinin yeterli olduğunu söyleyen esnaf, bu yeni yasakların mekan düzenlemelerini imkansız hale getireceğini düşünüyor.

Cumhurbaşkanımız sigaraya karşıdır, gördüğü yerde bıraktırır. Sigara hem sağlığınıza hem cebinize zararlı. Eğer içiyorsanız lütfen bugün bırakın; oraya vereceğiniz parayı daha iyi yerlerde kullanırsınız.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала