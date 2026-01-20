Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı

© AA / Dilara İrem Sancar
© AA / Dilara İrem Sancar
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği kapsamında yer alan borçlarını tamamen kapatarak anlaşmadan çıktığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu gelişmenin mali bağımsızlık ve sürdürülebilir gelecek açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, süreçte emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür edilerek, gelişmenin Fenerbahçe camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
