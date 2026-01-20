https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/fenerbahce-bankalar-birliginden-cikti-1102890028.html

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı

20.01.2026

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, süreçte emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür edilerek, gelişmenin Fenerbahçe camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

