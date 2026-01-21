https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/eski-futbolcu-david-beckhamdan-oglu-brooklynin-sosyal-medya-cikisi-sonrasi-ilk-aciklama-hata-1102907346.html

Eski futbolcu David Beckham’dan oğlu Brooklyn’in 'sosyal medya çıkışı' sonrası ilk açıklama: 'Hata yapıyor'

Brooklyn Beckham’ın anne ve babasını hedef alan sert Instagram paylaşımının ardından David Beckham sessizliğini bozdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham'ın ebeveynlerini hedef alan sosyal medya paylaşımlarından saatler sonra konuştu. Bir televizyon programında sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerine değinen Beckham, çocuklarının zaman zaman hata yapabileceğini söyledi.Sosyal medyanın gücüne uzun süredir dikkat çektiğini belirten Beckham, "İyi ve kötü yönleri var. Çocukların bugün erişebildiği bazı içerikler tehlikeli olabilir” ifadelerini kullandı.Çocuklarına sosyal medyayı doğru kullanmayı öğretmeye çalıştığını söyleyen Beckham, “Hatalar yapıyorlar, ama çocuklar hata yapabilirler. Böyle öğrenirler. Çocuklarıma da bunu öğretmeye çalışıyorum. Bazen onların da bu hataları yapmalarına izin vermelisiniz” dedi.Ne olmuştu?Victoria ve David Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Peltz Beckham, pazartesi günü Instagram’da paylaştığı uzun açıklamada, ailesiyle ilişkilerinin yıllardır sorunlu olduğunu öne sürdü. Brooklyn, anne ve babasının basın üzerinden kendisiyle ilgili “yanlış anlatılar” oluşturduğunu iddia ederek, ailesiyle barışmak istemediğini ifade etti.26 yaşındaki Brooklyn Beckham, ailesinin eşi Nicola Peltz ile olan ilişkisini evlilik öncesinden bu yana sabote etmeye çalıştığını öne sürdü. Annesi Victoria Beckham’ın düğün öncesinde Nicola Peltz için tasarlanan gelinliği son anda iptal ettiğini ve düğün sürecinde çeşitli baskılarla karşılaştığını iddia etti.Brooklyn ayrıca düğününde planlanan ilk dansının annesi tarafından kesildiğini, bu durumun kendisini derinden rahatsız ettiğini savundu. Ailesinin “marka imajını her şeyin önünde tuttuğunu” öne süren Brooklyn, kamuoyunda yaratılan aile tablosunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

