https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/en-dusuk-emekli-ayliginin-artirilmasina-dair--kanun-teklifinin-tbmm-genel-kurulunda-gorusmelerine-1102896255.html

En düşük emekli aylığının artırılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlandı

En düşük emekli aylığının artırılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlandı

Sputnik Türkiye

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran içeren kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı. Görüşmelerde Yeni Yol Partisi grubu adına... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T01:10+0300

2026-01-21T01:10+0300

2026-01-21T01:11+0300

türki̇ye

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910251_0:198:3141:1965_1920x0_80_0_0_a3f5432498627ac85828084d1ae26942.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya iktidarı eleştirerek kanun teklifinde vatandaşlara yönelik düzenlemelerin bulunmadığını savudu. Kaya, yaklaşık 5 milyon kişinin en düşük emekli aylığı alacağını belirtti.İktidarın günü kurtarmaya çalıştığını, az prim ödeyenle çok prim ödeyenin maaşta eşitlendiğini öne süren Kaya, "Milyonlarca emeklimiz yüzde 12,70 zam alıyor, kiralar yüzde 35 artıyor. Emeklilerimizi aşağılamayın. Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği maaşı hak ettiğini düşünelim. Kök maaş yetmediği için her 6 ayda bir en düşük emekli aylığını artırmaya çalışıyorsunuz" dedi.Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 20 bin lirayla geçinmenin mümkün olmadığını, emekliye açlık sınırının altında maaş verildiğini dile getirdi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bazı bakanların ekonomideki büyümeden bahsettiğini hatırlatan Kısacık, yapılan açıklamalar karşısında vatandaşların yaşanabilir bir maaş alamadıklarını söyledi.Yeni Yol Partisi grubu adına konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/en-dusuk-emeklilik-ayligi-duzenlemesi-kabul-edildi-1102776757.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm