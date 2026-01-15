Türkiye
En düşük emeklilik aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme kabul edildi
En düşük emeklilik aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme kabul edildi
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten madde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren 5. Madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
17:20 15.01.2026 (güncellendi: 17:23 15.01.2026)
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten madde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükselten düzenlemeyi içeren 5. Madde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
