Avrupa Parlamentosu AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu: 'Toprak bütünlüğümüz tehlikede'

Avrupa Parlamentosu AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu: 'Toprak bütünlüğümüz tehlikede'

21.01.2026

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasının onay sürecini süresiz olarak askıya aldı.Konuyla ilgili açıklamayı AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange sosyal medya hesabından yaptı."Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede" ifadesine açıklamasında yer veren Ticaret Komitesi Başkanı şu değerlendirmede bulundu:Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP onayı gerekliAB-ABD anlaşmasına ilişkin yasal metnin Avrupa Parlametonsu süreci ile üye ülkelerle müzakeresi Uluslararası Ticaret Komitesi'nin görev alanına giriyordu.AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları da Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki göstermiş ve bu süreçte uzlaşılan anlaşmanın onayının mümkün olmadığını açıklamıştı.Trump, Temmuz 2025'te İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını duyurmuştu.Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi içinse Avrupa Parlametonsu'nun onayı gerekiyordu.

