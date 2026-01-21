https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogandan-en-dusuk-emekli-ayligi-aciklamasi-1102908786.html
Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız
Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın ilk mesajı CHP'ye oldu:Erdoğan'dan en düşük emekli aylığı mesajı'Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var'Erdoğan Suriye konusunda ne dedi? Bayrak provokasyonu tepkisi
Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız
12:29 21.01.2026 (güncellendi: 12:52 21.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrak provokasyonuna ilişkin kritik mesajlar verdi ve "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın ilk mesajı CHP'ye oldu:
Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatine getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz. CHP jet sosyetesinin ne devlet, ne millet ne de emeklilerle ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz.
Erdoğan'dan en düşük emekli aylığı mesajı
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran kanun teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. İnşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı, yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. En düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış oluyor. Bunları söylerken her talebi karşıladık iddiasında değiliz. Emeklilerin yaşadıkları her sıkıntının farkındayız. Şunu tüm emeklilerimizin bilmesini arzu ediyorum; emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Emeklilerimizin taleplerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz.
'Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var'
Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak. Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Sadece ekonomide değil ülkemizi askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma devam edeceğiz. Biz meydanlar emeklilerimize şunu yapacağız diye söz verip işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Biz göreve gelince rantçı olanlara da benzemeyiz. Bizim derdimiz, ilkelerimiz, prensiplerimiz var. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var.
Erdoğan Suriye konusunda ne dedi?
Komşumuz Suriye 8 Aralık devrimi ardından ülkede birliği sağlamak adına yoğun mücadele veriyor. Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu işgal eden adına SDG denen yapı ile 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Buna göre SDG silah bırakacak ve işgal ettiği yerleri Suriye yönetimine bırakacaktı. SDG bu takvim içerisinde hiçbir olumlu adım atmadı, sivillere baskı yapmayı saldırmayı sürdürdü. Mutabakatın uygulanmasına yönelik SDG ile Şam arasındaki müzakereler olumsuz sonuçlandı, sebebi SDG'nin uzlaşmaz ve el yükselten tutumuydu. Biz bu süreçte tüm taraflara telkinde bulunduk, krizin sıcak çatışmaya dönüşmemesi için gayret gösterdik. Başka aktörler de devreye girdi. Mutabakat için tavsiye yaptı ancak SDG'nin tavrında değişiklik olmadı. Suriye ordusu Ocak ayı ikinci haftasında son derece haklı ve meşru biçimde önce Halep mahallelerine ardından Fırat doğusuna operasyon düzenledi. Son bir haftada da Halep'teki mahalle yanı sıra Fırat doğusundaki topraklar illegal silahlı unsurlardan temizlendi. Türkiye olarak toprak bütünlüğü korunmuş tek bir Suriye devleti varlığını savunduk. Türkiye'nin güney sınırında ayrılıkçı yapıya rıza göstermeyeceğimizi ilan ettik. Suriye ordusunun birleşik tek bağımsız Suriye inşa etme mücadelesini komşuları olarak yürekten destekliyoruz. Suriye hükümeti ve ordusunu gönülden tebrik ediyoruz başarılı operasyonlarından dolayı.
Bayrak provokasyonu tepkisi
Şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır. Silahları bırakmak, meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlattı. İhmali kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.