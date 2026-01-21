Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri mutlaka bulacağız, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız

Komşumuz Suriye 8 Aralık devrimi ardından ülkede birliği sağlamak adına yoğun mücadele veriyor. Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu işgal eden adına SDG denen yapı ile 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Buna göre SDG silah bırakacak ve işgal ettiği yerleri Suriye yönetimine bırakacaktı. SDG bu takvim içerisinde hiçbir olumlu adım atmadı, sivillere baskı yapmayı saldırmayı sürdürdü. Mutabakatın uygulanmasına yönelik SDG ile Şam arasındaki müzakereler olumsuz sonuçlandı, sebebi SDG'nin uzlaşmaz ve el yükselten tutumuydu. Biz bu süreçte tüm taraflara telkinde bulunduk, krizin sıcak çatışmaya dönüşmemesi için gayret gösterdik. Başka aktörler de devreye girdi. Mutabakat için tavsiye yaptı ancak SDG'nin tavrında değişiklik olmadı. Suriye ordusu Ocak ayı ikinci haftasında son derece haklı ve meşru biçimde önce Halep mahallelerine ardından Fırat doğusuna operasyon düzenledi. Son bir haftada da Halep'teki mahalle yanı sıra Fırat doğusundaki topraklar illegal silahlı unsurlardan temizlendi. Türkiye olarak toprak bütünlüğü korunmuş tek bir Suriye devleti varlığını savunduk. Türkiye'nin güney sınırında ayrılıkçı yapıya rıza göstermeyeceğimizi ilan ettik. Suriye ordusunun birleşik tek bağımsız Suriye inşa etme mücadelesini komşuları olarak yürekten destekliyoruz. Suriye hükümeti ve ordusunu gönülden tebrik ediyoruz başarılı operasyonlarından dolayı.