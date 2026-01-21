https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-brezilya-devlet-baskani-silva-ile-telefonda-gorustu--1102927649.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile iki ülke ilişkileini ve Gazze gündemini görüştüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T19:45+0300

2026-01-21T19:45+0300

2026-01-21T19:54+0300

dünya

gazze

recep tayyip erdoğan

lula da silva

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090524210_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_2218bd36fb0967b201e334e5f92d6564.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/eski-filistinli-diplomat-macronun-davos-konusmasi-fransanin-yillardir-olusturmaya-calistigi-imaji-1102927771.html

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, recep tayyip erdoğan, lula da silva