Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile telefonda görüştü
21.01.2026
dünya
gazze
recep tayyip erdoğan
lula da silva
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.
gazze
gazze, recep tayyip erdoğan, lula da silva
gazze, recep tayyip erdoğan, lula da silva

19:45 21.01.2026 (güncellendi: 19:54 21.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile iki ülke ilişkileini ve Gazze gündemini görüştüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'de insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşası için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.
