Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başlayacak. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

21.01.2026

2026-01-21T11:53+0300

2026-01-21T12:13+0300

Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.Beştepe'de gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Görüşmede gündemdeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.En son ne zaman görüşmüşlerdi?İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.

2026

