Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-bugun-mhp-lideri--bahceli-ile-gorusecek-1102906683.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başlayacak. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T11:53+0300
2026-01-21T12:13+0300
poli̇ti̇ka
mhp
ak parti
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097787254_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_3e312523a0dc926d277fa3c22877c8e3.jpg
Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.Beştepe'de gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Görüşmede gündemdeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.En son ne zaman görüşmüşlerdi?İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097787254_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba6c006af7e429073899fbdbc8029996.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mhp, ak parti, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı
mhp, ak parti, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

11:53 21.01.2026 (güncellendi: 12:13 21.01.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başlayacak.
Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Beştepe'de gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Görüşmede gündemdeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

En son ne zaman görüşmüşlerdi?

İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.
Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала