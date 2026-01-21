Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-bugun-mhp-lideri--bahceli-ile-gorusecek-1102906683.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Beştepe'deki görüşme saat 16.00'da başlayacak. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.Beştepe'de gerçekleşecek görüşme saat 16.00'da başlayacak. Görüşmede gündemdeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.En son ne zaman görüşmüşlerdi?İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti.Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.
11:53 21.01.2026 (güncellendi: 12:13 21.01.2026)
