https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-trump-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1102896658.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T02:00+0300
2026-01-21T02:00+0300
2026-01-21T03:00+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
donald trump
telefon görüşmesi
suriye
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673991_0:275:2663:1773_1920x0_80_0_0_da86fad1d5d94547f350f36cd291ecdb.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının son anlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapacaklarını açıkladı. Trump'ın açıklamasından bir kaç saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair bilgilendirmede bulundu.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında liderlerin Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı aktarıldı. Görüşmenin ana gündem maddesini Suriye ve Gazze oluşturdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirttiği ifade edildi.Açıklamaya göre görüşmede ayrıca IŞİD ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki IŞİD’lilerin durumu da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle Trump’a teşekkür etti.
2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
02:00 21.01.2026 (güncellendi: 03:00 21.01.2026)
