Trump: Bence Tanrı benden memnun
23:38 20.01.2026 (güncellendi: 00:10 21.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ABD Başkanı Donald Trump, Davos öncesi Beyaz Saray'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Konuşmasında Trump, Grönland, NATO, G7 gibi konulara değindi.
ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıyan gemilere karşı düzenlenen ABD operasyonlarının ardından, 'çok daha kolay' olacağını söylediği kara operasyonlarının yakında başlayacağını söyledi.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Artık insanlarımızın güvenliğini sağlıyoruz... Trend de Aragua, MS-13 ve Meksika uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütleri olarak ilan ettik ve onlara sert darbeler indirdik. Denizde yaptıklarımızı gördünüz, karada da aynısını yapmaya başlıyoruz. Kara çok daha kolay
'NATO ABD'ye 'adil' davranmalı'
Trump yaptığı açıklamada, NATO'nun ABD'ye adil davranması gerektiğini belirterek, ittifakın Washington'ın yardımına koşup koşmayacağını sorguladı:
NATO'nun da bize adil davranması gerekiyor. NATO ile ilgili en büyük korkum, onlarla muazzam miktarda para harcıyor olmamız ve biliyorum ki biz onların yardımına koşacağız, ancak onların bizim yardımımıza koşup koşmayacağından gerçekten şüphe duyuyorum
'BM bana hiç yardım etmedi'
Açıklamasında Trump, Birleşmiş Milletler'in kendisine herhangi bir savaşın çözümünde yardımcı olmadığını söyledi:
Ama Birleşmiş Milletler, ve biliyorsunuz, çözdüğüm tüm savaşlara rağmen, bana hiçbir savaşta yardım etmedi
'Davos'ta Grönlandla ilgili bir çok toplantım var'
Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında Grönland ile ilgili birçok görüşme planladıklarını söyledi:
"Grönland'da planlanmış birçok toplantımız var. Bildiğiniz gibi bu gece Davos'a gidiyorum ve Grönland'da planlanmış birçok toplantımız var"
'Grönlandlılarla konuştuğumda eminim çok sevinecekler'
Trump konuşmasında, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olma olasılığı hakkında Grönlandlılarla konuşsa, onların çok sevineceklerini söyledi:
Şimdiye kadar onlarla konuşmadım, konuştuğumda eminim çok sevinecekler
'Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var'
Ayrıca Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını ifade ederek, "Sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir görüşmem var" dedi.
'Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi'
Trump, Suriye'de son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
Suriye Cumhurbaşkanı çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor.
Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz.
'Göreceğiz'
Trump, İran'da askeri seçeneğin hala masada olup olmadığı sorusuna verdiği , "İran'la neler olacağını göreceğiz" dedi.
'G7 zirvesine katılmayacağım'
Trump yaptığı açıklamada Paris'teki G7 zirvesine katılmayacağını söyledi:
Hayır, bunu yapmayacağım çünkü Macron orada çok uzun süre kalmayacak
'Bence Tanrı benden memnun'
Basın toplantısında "Tanrı'nın sizden memnun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu gelmesi üzerine Trump, "Bence Tanrı benden kesinlikle memnun" yanıtını verdi.