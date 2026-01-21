AFAD açıkladı: Mersin'de deprem oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/afad-acikladi-mersinde-deprem-oldu-1102918158.html
Mersin'de saat 16.12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Ayrıntılar geliyor
Mersin'de saat 16.12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.