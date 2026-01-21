Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/afad-acikladi-mersinde-deprem-oldu-1102918158.html
AFAD açıkladı: Mersin'de deprem oldu
AFAD açıkladı: Mersin'de deprem oldu
Sputnik Türkiye
Mersin'de saat 16.12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T16:20+0300
2026-01-21T16:20+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mersin'de deprem oldu, mersin deprem, mersin deprem son dakika
mersin'de deprem oldu, mersin deprem, mersin deprem son dakika

AFAD açıkladı: Mersin'de deprem oldu

16:20 21.01.2026
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Mersin'de saat 16.12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала