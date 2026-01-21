Türkiye
Bahis soruşturması: İki isim tutuklandı
Bahis soruşturması: İki isim tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli suçlardan gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav’ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Soylu ve Şanlı tutuklanırken, Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmanın, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.
türkiye, burak soylu, i̇stanbul, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, kara para, kara para aklama
22:26 21.01.2026
© AAYasa dışı bahis
Yasa dışı bahis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AA
İstanbul’da yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ve şirketlerine ait banka hesapları aracılığıyla yüksek miktarda para transferi yaparak suç gelirini akladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli suçlardan gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav’ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Soylu ve Şanlı tutuklanırken, Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
TÜRKİYE
Futbolda bahis soruşturması: İş insanı Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı
29 Aralık 2025, 19:36
