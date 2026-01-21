https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bahis-sorusturmasi-iki-isim-tutuklandi-1102929083.html

Bahis soruşturması: İki isim tutuklandı

İstanbul’da yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ve şirketlerine ait banka hesapları aracılığıyla yüksek miktarda para transferi... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, çeşitli suçlardan gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav’ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Soylu ve Şanlı tutuklanırken, Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmanın, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

