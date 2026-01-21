https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/afyonkarahisarda-apartmanda-yangin-5-kisi-dumandan-etkilendi-1102895470.html
Afyonkarahisar'da apartmanda yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Afyonkarahisar’da altı katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102895296_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd0e238f247eab53354e1d659447af1f.jpg
Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi’nde bulunan altı katlı binanın dördüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık kuruluşuna kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar’da altı katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi’nde bulunan altı katlı binanın dördüncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık kuruluşuna kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.