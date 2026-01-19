Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/antalyada-orman-yangini-cikti-bazi-evler-tahliye-edildi-1102863888.html
Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi
Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgede yangına müdahale devam ediyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T21:45+0300
2026-01-19T21:45+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102863714_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_ecacb45bb4604ea938020e18e2114b71.jpg
Serik ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerleme riski taşıması üzerine jandarma ekipleri, çevrede bulunan bazı evleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/silideki-orman-yangini-felaketinde-can-kaybi-18-oldu-1102842821.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102863714_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6c823c15a7b83618f7573f3d04cb9cb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri
türkiye, antalya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri

Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi

21:45 19.01.2026
© AA / Servet TümerAntalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© AA / Servet Tümer
Abone ol
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgede yangına müdahale devam ediyor.
Serik ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerleme riski taşıması üzerine jandarma ekipleri, çevrede bulunan bazı evleri tedbir amacıyla tahliye etti.
Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.
Şili orman yangını felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Şili'deki orman yangını felaketinde can kaybı 18 oldu
09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала