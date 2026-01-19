https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/antalyada-orman-yangini-cikti-bazi-evler-tahliye-edildi-1102863888.html

Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi

Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgede yangına müdahale devam ediyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

Serik ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerleme riski taşıması üzerine jandarma ekipleri, çevrede bulunan bazı evleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

