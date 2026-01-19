https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/antalyada-orman-yangini-cikti-bazi-evler-tahliye-edildi-1102863888.html
Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi
Antalya'da orman yangını çıktı: Bazı evler tahliye edildi
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgede yangına müdahale devam ediyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Serik ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Yangının yerleşim alanlarına doğru ilerleme riski taşıması üzerine jandarma ekipleri, çevrede bulunan bazı evleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.
