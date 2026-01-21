ABD’den Singapur’a 2.3 milyar dolarlık savunma onayı

Türkiye
21.01.2026
savunma
abd
singapur
abd dışişleri bakanlığı
p-8a poseidon
boeing
modernizasyon
f-35
ABD, Singapur’a hava ve deniz savunma sistemlerini kapsayan 2.3 milyar dolarlık silah satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, silah satışına ilişkin bildirimi Kongre’ye sunduğu aktarıldı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), satışın Singapur’un mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı caydırıcı bir deniz gücü oluşturmasına katkı sağlayacağını belirtti.Açıklamada, bu adımın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği ifade edildi.P-8a uçakları öne çıkıyorSatış paketinde yer alan Boeing yapımı P-8A Poseidon keşif uçaklarının, Singapur’un eskiyen Fokker 50 Deniz Karakol Uçakları filosunun yerini almasının planlandığı bildirildi. Singapur Savunma Bakanlığı’nın, bu alımı uzun vadeli modernizasyon programının bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.ABD-Singapur savunma işbirliğiYetkililerin açıklamalarına göre, ABD ile Singapur arasında halihazırda milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları bulunuyor. İki ülke ordularının düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği ve savunma alanındaki işbirliğinin sürdüğü kaydedildi.Singapur’un, devam eden F-35 siparişleri kapsamında ilk uçakları bu yıl teslim almasının beklendiği de aktarıldı.
abd, singapur, abd dışişleri bakanlığı, p-8a poseidon, boeing, modernizasyon, f-35
abd, singapur, abd dışişleri bakanlığı, p-8a poseidon, boeing, modernizasyon, f-35

ABD, Singapur’a torpido, hava savunma sistemleri ve P-8A Poseidon keşif uçaklarını kapsayan 2.3 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Satışın, Singapur’un deniz güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
ABD, Singapur’a hava ve deniz savunma sistemlerini kapsayan 2.3 milyar dolarlık silah satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, silah satışına ilişkin bildirimi Kongre’ye sunduğu aktarıldı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), satışın Singapur’un mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı caydırıcı bir deniz gücü oluşturmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Açıklamada, bu adımın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği ifade edildi.

P-8a uçakları öne çıkıyor

Satış paketinde yer alan Boeing yapımı P-8A Poseidon keşif uçaklarının, Singapur’un eskiyen Fokker 50 Deniz Karakol Uçakları filosunun yerini almasının planlandığı bildirildi. Singapur Savunma Bakanlığı’nın, bu alımı uzun vadeli modernizasyon programının bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.

ABD-Singapur savunma işbirliği

Yetkililerin açıklamalarına göre, ABD ile Singapur arasında halihazırda milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları bulunuyor. İki ülke ordularının düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği ve savunma alanındaki işbirliğinin sürdüğü kaydedildi.
Singapur’un, devam eden F-35 siparişleri kapsamında ilk uçakları bu yıl teslim almasının beklendiği de aktarıldı.
