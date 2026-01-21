https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abdden-singapura-23-milyar-dolarlik-savunma-onayi-1102911512.html

ABD’den Singapur’a 2.3 milyar dolarlık savunma onayı

ABD’den Singapur’a 2.3 milyar dolarlık savunma onayı

Sputnik Türkiye

ABD, Singapur’a torpido, hava savunma sistemleri ve P-8A Poseidon keşif uçaklarını kapsayan 2.3 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Satışın, Singapur’un... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T14:14+0300

2026-01-21T14:14+0300

2026-01-21T14:14+0300

savunma

abd

singapur

abd dışişleri bakanlığı

p-8a poseidon

boeing

modernizasyon

f-35

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102911399_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_57d5bc5357741e2b7b146bf617a9926e.jpg

ABD, Singapur’a hava ve deniz savunma sistemlerini kapsayan 2.3 milyar dolarlık silah satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, silah satışına ilişkin bildirimi Kongre’ye sunduğu aktarıldı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), satışın Singapur’un mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı caydırıcı bir deniz gücü oluşturmasına katkı sağlayacağını belirtti.Açıklamada, bu adımın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği ifade edildi.P-8a uçakları öne çıkıyorSatış paketinde yer alan Boeing yapımı P-8A Poseidon keşif uçaklarının, Singapur’un eskiyen Fokker 50 Deniz Karakol Uçakları filosunun yerini almasının planlandığı bildirildi. Singapur Savunma Bakanlığı’nın, bu alımı uzun vadeli modernizasyon programının bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.ABD-Singapur savunma işbirliğiYetkililerin açıklamalarına göre, ABD ile Singapur arasında halihazırda milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları bulunuyor. İki ülke ordularının düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği ve savunma alanındaki işbirliğinin sürdüğü kaydedildi.Singapur’un, devam eden F-35 siparişleri kapsamında ilk uçakları bu yıl teslim almasının beklendiği de aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300e-yakin-dusman-etkisiz-hale-getirildi--1102909767.html

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, singapur, abd dışişleri bakanlığı, p-8a poseidon, boeing, modernizasyon, f-35