Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300’e yakın düşman etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, son bir gün içerisinde 1250 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe genelinde taktik konumunu iyileştiren ve düşman güçleri bozguna uğratmaya devam eden Rus ordu birlikleri son bir gün içerisinde 1260 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek üçü tank 24 zırhlı savaş aracını imha etti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, bir uçak bombaları deposu, uzun menzilli İHA’ların uçurulduğu yerler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 144 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 4 güdümlü uçak bombası, 20 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, 3 adet Neptun güdümlü uzun menzilli füze ve 370 İHA Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
