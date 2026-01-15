https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-venezuela-ile-baglantili-bir-baska-tankeri-ele-gecirdi-1102776434.html
ABD, Venezuela ile bağlantılı bir başka tankeri ele geçirdi
ABD güçleri, yerel saatle şafak öncesi düzenlenen bir operasyonda Veronica adlı tankere el koydu. Bu olay, son haftalardaki altıncı gemi alıkonulması oldu.
Tankerin ‘Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını ihlal ederek faaliyet gösterdiği’ belirtildi.Olay, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela muhalefet figürü Maria Corina Machado arasındaki toplantı öncesinde gerçekleşti.Kimliklerini açıklamayan yetkililer, ele geçirmenin Karayipler’de yapıldığını söyledi.
venezuela, abd, maria corina machado, donald trump, haberler, karayipler, abd
17:14 15.01.2026 (güncellendi: 17:45 15.01.2026)
ABD güçleri, yerel saatle şafak öncesi düzenlenen bir operasyonda Veronica adlı tankere el koydu. Bu olay, son haftalardaki altıncı gemi alıkonulması oldu.
Tankerin ‘Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını ihlal ederek faaliyet gösterdiği’ belirtildi.
Olay, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela muhalefet figürü Maria Corina Machado arasındaki toplantı öncesinde gerçekleşti.
Bu ele geçirme, son haftalarda hedef alınan veya Venezuela petrolü taşıyan ya da geçmişte böyle bir yük taşıdığı bilinen altıncı gemi oldu.
Kimliklerini açıklamayan yetkililer, ele geçirmenin Karayipler’de yapıldığını söyledi.