Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-venezuela-ile-baglantili-bir-baska-tankeri-ele-gecirdi-1102776434.html
ABD, Venezuela ile bağlantılı bir başka tankeri ele geçirdi
ABD, Venezuela ile bağlantılı bir başka tankeri ele geçirdi
Sputnik Türkiye
ABD güçleri, yerel saatle şafak öncesi düzenlenen bir operasyonda Veronica adlı tankere el koydu. Bu olay, son haftalardaki altıncı gemi alıkonulması oldu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T17:14+0300
2026-01-15T17:45+0300
dünya
venezuela
abd
maria corina machado
donald trump
haberler
karayipler
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102776088_0:14:532:313_1920x0_80_0_0_f590727df69a139a6b00d0ec1e5fbafe.png
Tankerin ‘Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını ihlal ederek faaliyet gösterdiği’ belirtildi.Olay, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela muhalefet figürü Maria Corina Machado arasındaki toplantı öncesinde gerçekleşti.Kimliklerini açıklamayan yetkililer, ele geçirmenin Karayipler’de yapıldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-venezuela-petrolunun-resmi-satisina-basladi-ilk-satis-500-milyon-dolar-1102773830.html
venezuela
abd
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102776088_48:0:484:327_1920x0_80_0_0_d3fad32a612f4f12f0b0bebac7e10632.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, abd, maria corina machado, donald trump, haberler, karayipler, abd
venezuela, abd, maria corina machado, donald trump, haberler, karayipler, abd

ABD, Venezuela ile bağlantılı bir başka tankeri ele geçirdi

17:14 15.01.2026 (güncellendi: 17:45 15.01.2026)
ABD güçleri, yerel saatle şafak öncesi düzenlenen bir operasyonda Veronica adlı tankere el koydu. Bu olay, son haftalardaki altıncı gemi alıkonulması oldu.
ABD güçleri, yerel saatle şafak öncesi düzenlenen bir operasyonda Veronica adlı tankere el koydu. Bu olay, son haftalardaki altıncı gemi alıkonulması oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
Abone ol
ABD güçleri, yerel saatle şafak öncesi düzenlenen bir operasyonda Veronica adlı tankere el koydu. Bu olay, son haftalardaki altıncı gemi alıkonulması oldu.
Tankerin ‘Trump’ın Karayipler’de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını ihlal ederek faaliyet gösterdiği’ belirtildi.
Olay, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela muhalefet figürü Maria Corina Machado arasındaki toplantı öncesinde gerçekleşti.
Bu ele geçirme, son haftalarda hedef alınan veya Venezuela petrolü taşıyan ya da geçmişte böyle bir yük taşıdığı bilinen altıncı gemi oldu.
Kimliklerini açıklamayan yetkililer, ele geçirmenin Karayipler’de yapıldığını söyledi.
Venezuela'da yer alan petrol pompalama standı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
DÜNYA
ABD, Venezuela petrolünün resmi satışına başladı: İlk satış 500 milyon dolar
15:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала