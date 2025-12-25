https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/mebden-milyonlarca-veliyi-ilgilendiren-duzenleme-ozel-okullarda-zam-oranlari-nasil-belirlenecek--1102208142.html

MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren düzenleme: Özel okullarda zam oranları nasıl belirlenecek?

MEB'den milyonlarca veliyi ilgilendiren düzenleme: Özel okullarda zam oranları nasıl belirlenecek?

Sputnik Türkiye

MEB, özel okulların zam oranlarını yeniden düzenledi. Velileri korumaya yönelik düzenlemeler yapılırken, zam oranları sınırlandı. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T11:22+0300

2025-12-25T11:22+0300

2025-12-25T11:22+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

özel okul

özel okul fiyatları

özel okul ücretleri

özel okullar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099988654_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9fd3ea5cd368304e6f8616ae0c80307.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca veliyi ilgilendiren özel okulların zam oranlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle zam oranları sınırlandırıldı, formül değiştirildi. Ara sınıflarda yapılacak zamlarda hesaplamalar değiştirilirken, ara sınıflar için de burs kapsamları genişletildi. Özel okullarda zam oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu değiştirildi artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Ayrıca 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar için de ilk kez zam sınırı getirildi. Okul kapatmaya kadar gidecek cezalar uygulanacakSabah'ın haberine göre yeni düzenlemeler şöyle: Ara sınıflara en fazla ne kadar zam yapılabilir?Ara sınıflarda en fazla, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul, bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek.Başlangıç sınıflarında zam oranı ne olacak?Önceki yıllarda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların ücretlerine yönelik bir sınır bulunmuyordu. Yeni düzenlemeyle başlangıç sınıflarında zam oranı da sınırlandı. Buna göre bu kademelerde ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretleri nasıl belirlenecek?MEB, kitap ve kırtasiye ücretlerine en fazla enflasyon oranı kadar artış yapılabilecek.Yemek ve servis ücretleri ne olacak?Yemek ücretlerini özel okullar serbestçe belirleyecek. Servis ücretlerinde ise yetki belediye meclislerine ait olacak.Ücretler ne zamana kadar açıklanabilir?Özel okullar, servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Bu tarihe kadar ücretlerini ilan etmeyen okullar, kayıtlarını bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapmakla yükümlü olacak.Özel okullar belirlenen zam sınırlarına uymazsa ne olur?Belirlenen zam sınırlarının üzerinde ücret talep eden özel okullar hakkında veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikâyette bulunabilecek. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi hâlinde okullara idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yasal sınırın üzerinde tahsil edilen ücretlerin velilere iadesi istenebilecek. Kurallara aykırı uygulamaların devam etmesi durumunda okulun kurum açma ve çalışma ruhsatına kadar varan yaptırımlar gündeme gelebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/unlu-lisede-ogretmenlerin-maas-isyani-1101653774.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, özel okul fiyatları, özel okul ücretleri, özel okullar