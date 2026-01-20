https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/urdunlu-eski-milletvekili-abd-artik-cok-kutuplu-dunyayi-kabul-etmeli-1102890172.html

Ürdünlü eski milletvekili: ABD artık çok kutuplu dünyayı kabul etmeli

Ürdün eski milletvekili Hazem Kaşu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasının, uluslararası sistemdeki dönüşümü ve Rusya’nın barışa yönelik... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Ürdün eski milletvekili ve belediyelerden sorumlu eski bakan Hazem Kaşu, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son açıklamalarını üç başlık altında değerlendirdi.Kaşu’nun işaret ettiği ilk nokta, Rusya’nın uluslararası arenada güvenlik ve ekonomi meselelerine yaklaşımı oldu.İkinci olarak, Lavrov’un Ukrayna, İran ve Filistin gibi güncel kritik konulara gösterdiği ilginin altını çizen Kaşu, bu bağlamda iki kilit konuya işaret etti:Kaşu, bu daveti “Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin derinliğini gösteren güçlü bir diplomatik mesaj” olarak nitelendirdi.Kaşu’ya göre üçüncü önemli başlık ise, Lavrov’un Gazze’ye yönelik Barış Konseyi zemininde taraflar arasında ortak bir nokta bulunabileceği yönündeki açıklamasıydı.

