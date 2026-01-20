https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/urdunlu-eski-milletvekili-abd-artik-cok-kutuplu-dunyayi-kabul-etmeli-1102890172.html
Ürdünlü eski milletvekili: ABD artık çok kutuplu dünyayı kabul etmeli
Ürdün eski milletvekili ve belediyelerden sorumlu eski bakan Hazem Kaşu, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son açıklamalarını üç başlık altında değerlendirdi.Kaşu’nun işaret ettiği ilk nokta, Rusya’nın uluslararası arenada güvenlik ve ekonomi meselelerine yaklaşımı oldu.İkinci olarak, Lavrov’un Ukrayna, İran ve Filistin gibi güncel kritik konulara gösterdiği ilginin altını çizen Kaşu, bu bağlamda iki kilit konuya işaret etti:Kaşu, bu daveti “Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin derinliğini gösteren güçlü bir diplomatik mesaj” olarak nitelendirdi.Kaşu’ya göre üçüncü önemli başlık ise, Lavrov’un Gazze’ye yönelik Barış Konseyi zemininde taraflar arasında ortak bir nokta bulunabileceği yönündeki açıklamasıydı.
Ürdün eski milletvekili ve belediyelerden sorumlu eski bakan Hazem Kaşu, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son açıklamalarını üç başlık altında değerlendirdi.
Kaşu’nun işaret ettiği ilk nokta, Rusya’nın uluslararası arenada güvenlik ve ekonomi meselelerine yaklaşımı oldu.
Bu durum, Lavrov’un barışın mümkün olduğuna dair ifadelerinde ve Rusya’nın barış sürecine açık olduğu yönündeki net mesajlarında açıkça görüldü.
İkinci olarak, Lavrov’un Ukrayna, İran ve Filistin gibi güncel kritik konulara gösterdiği ilginin altını çizen Kaşu, bu bağlamda iki kilit konuya işaret etti:
Birincisi, çok kutupluluk gerçeği ve ABD’nin artık bunu kabul etme zamanının geldiği. İkincisi ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in küresel barış çabalarına davet edilmesinin öneminin altını çizmesidir.
Kaşu, bu daveti “Kremlin ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin derinliğini gösteren güçlü bir diplomatik mesaj” olarak nitelendirdi.
Kaşu’ya göre üçüncü önemli başlık ise, Lavrov’un Gazze’ye yönelik Barış Konseyi zemininde taraflar arasında ortak bir nokta bulunabileceği yönündeki açıklamasıydı.
ABD’nin Moskova’ya yaptığı bu diplomatik davet, uluslararası sistemde yeni bir dönem anlamına geliyor.