https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklanmisti-umit-karanin-test-sonucu-cikti--1102858594.html

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Ümit Karan'ın test sonucu çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Ümit Karan'ın test sonucu çıktı

Sputnik Türkiye

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T17:30+0300

2026-01-19T17:30+0300

2026-01-19T18:07+0300

türki̇ye

ümit karan

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102858832_0:0:630:355_1920x0_80_0_0_a49d553159e764cd19bf018bdf8ca406.png

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. Uyuşturucudan tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Ümit Karan "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Hem saçında hem de kanında uyuşturucu madde çıktı Karan'ın uyuşturucu testinde hem kanında hem de idrarında uyuşturucu (kokain) madde tespit edildi. Karan ifadesinde uyuşturucu iddialarını reddetmişti. Kütüphane'nin sahibinin de testi pozitif çıktı İstanbul'da Etiler'de çok sayıda ünlünün sık sık gittiği eğlence mekanı Kütüphane'nin sahibi Yılmaz Efe'nin de testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca Efe'nin kokain kullandığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-eski-futbolcu-umit-karana-tutuklama-talebi-1102804470.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit karan test sonucu, ümit karan, ümit karan uyuşturucu testi