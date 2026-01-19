Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Ümit Karan'ın test sonucu çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Ümit Karan'ın test sonucu çıktı
Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T17:30+0300
2026-01-19T18:07+0300
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.
17:30 19.01.2026 (güncellendi: 18:07 19.01.2026)
Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Uyuşturucudan tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Ümit Karan "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hem saçında hem de kanında uyuşturucu madde çıktı

Karan'ın uyuşturucu testinde hem kanında hem de idrarında uyuşturucu (kokain) madde tespit edildi. Karan ifadesinde uyuşturucu iddialarını reddetmişti.

Kütüphane'nin sahibinin de testi pozitif çıktı

İstanbul'da Etiler'de çok sayıda ünlünün sık sık gittiği eğlence mekanı Kütüphane'nin sahibi Yılmaz Efe'nin de testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca Efe'nin kokain kullandığı tespit edildi.
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
16 Ocak, 21:04
