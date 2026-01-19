Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Ümit Karan'ın test sonucu çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-tutuklanmisti-umit-karanin-test-sonucu-cikti--1102858594.html
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.
Uyuşturucudan tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Ümit Karan "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Hem saçında hem de kanında uyuşturucu madde çıktı
Karan'ın uyuşturucu testinde hem kanında hem de idrarında uyuşturucu (kokain) madde tespit edildi. Karan ifadesinde uyuşturucu iddialarını reddetmişti.
Kütüphane'nin sahibinin de testi pozitif çıktı
İstanbul'da Etiler'de çok sayıda ünlünün sık sık gittiği eğlence mekanı Kütüphane'nin sahibi Yılmaz Efe'nin de testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca Efe'nin kokain kullandığı tespit edildi.