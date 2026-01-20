https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/turkiyeyunanistan-arasinda-ydik-toplantisi-1102891671.html

Türkiye–Yunanistan arasında YDİK toplantısı

Türkiye ve Yunanistan arasında Siyasi Diyalog toplantılarının beşinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'le Yunanistan Dışişleri... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye–Yunanistan Siyasi Diyalog toplantılarının beşinci turu Atina’da yapıldı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'le Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler arasında yürütülen Siyasi Diyalog mekanizması kapsamında düzenlenen toplantıda, ikili ilişkilerin farklı boyutları ele alındı. Haziran 2025’te Ankara’da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana yaşanan gelişmeler gözden geçirilirken, bir sonraki dönemde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan altıncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına ilişkin hazırlıklar da değerlendirildi.Toplantıda ayrıca, ikili düzeyde ve uluslararası alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak taahhütler teyit edildi; bölgesel ve uluslararası konulardaki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

