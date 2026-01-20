https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/disisleri-bakani-fidan-18-mart-mutabakatini-destekliyoruz-1102883955.html
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz” dedi... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T14:27+0300
2026-01-20T14:27+0300
2026-01-20T14:56+0300
dünya
hakan fidan
tom barrack
suriye
sdg
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099486383_0:29:1600:929_1920x0_80_0_0_030342752770e13b764a655067ccbcdb.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Erdoğan, Barış kurulu kararını kısa sürede verecek'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/suriyede-ateskes-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-turkiye-ve-dunyadan-pes-pese-aciklamalar-geldi-1102840547.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099486383_146:0:1567:1066_1920x0_80_0_0_d1da77b67006dd7b136b46a0d6652854.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, tom barrack, suriye, sdg, türkiye, haberler
hakan fidan, tom barrack, suriye, sdg, türkiye, haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz
14:27 20.01.2026 (güncellendi: 14:56 20.01.2026)
Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz” dedi. Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Kurulu davetiyle ilgili "En kısa sürede kararını verecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir, fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz.
Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır, Suriye yönetimi ile işbirliği içinde bunu ilerletmeye devam edecektir.
10 Mart Mutabakatı'nın nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz.
Tom Barrack ile görüşmemizde Suriye ile ilgili kendi yaptığı görüşmeleri aktardı.
Dün gerilim çok hareketli bir gündü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu.
Türkiye'nin her zaman yapıcı rol oynayacağının altını çizdik.
'Erdoğan, Barış kurulu kararını kısa sürede verecek'
ABD Başkanı Trump Barış Kurulu'nda yer almaları için bir çok lidere davet gönderdi, Cumhurbaşkanımız da kısa sürede kararını verecektir.