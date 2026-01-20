Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/disisleri-bakani-fidan-18-mart-mutabakatini-destekliyoruz-1102883955.html
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz” dedi... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T14:27+0300
2026-01-20T14:56+0300
dünya
hakan fidan
tom barrack
suriye
sdg
türkiye
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099486383_0:29:1600:929_1920x0_80_0_0_030342752770e13b764a655067ccbcdb.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Erdoğan, Barış kurulu kararını kısa sürede verecek'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/suriyede-ateskes-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-turkiye-ve-dunyadan-pes-pese-aciklamalar-geldi-1102840547.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099486383_146:0:1567:1066_1920x0_80_0_0_d1da77b67006dd7b136b46a0d6652854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, tom barrack, suriye, sdg, türkiye, haberler
hakan fidan, tom barrack, suriye, sdg, türkiye, haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz

14:27 20.01.2026 (güncellendi: 14:56 20.01.2026)
© AA / Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz” dedi. Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Kurulu davetiyle ilgili "En kısa sürede kararını verecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir, fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz.
Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır, Suriye yönetimi ile işbirliği içinde bunu ilerletmeye devam edecektir.
10 Mart Mutabakatı'nın nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz.
Tom Barrack ile görüşmemizde Suriye ile ilgili kendi yaptığı görüşmeleri aktardı.
Dün gerilim çok hareketli bir gündü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu.
Türkiye'nin her zaman yapıcı rol oynayacağının altını çizdik.

'Erdoğan, Barış kurulu kararını kısa sürede verecek'

ABD Başkanı Trump Barış Kurulu'nda yer almaları için bir çok lidere davet gönderdi, Cumhurbaşkanımız da kısa sürede kararını verecektir.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Suriye'de Ateşkes: Anlaşmanın detayları belli oldu, Türkiye ve dünyadan peş peşe açıklamalar geldi
Dün, 08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала