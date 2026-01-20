Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Mart Mutabakatını destekliyoruz

18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir, fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. 18 Ocak Mutabakatı'nın tüm zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği bütünlüğü adına önemli bir işlev görecektir, fakat bu esnada DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz.

Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır, Suriye yönetimi ile işbirliği içinde bunu ilerletmeye devam edecektir.

10 Mart Mutabakatı'nın nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz.

Tom Barrack ile görüşmemizde Suriye ile ilgili kendi yaptığı görüşmeleri aktardı.

Dün gerilim çok hareketli bir gündü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu.