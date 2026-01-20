Türkiye'de 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı: En yüksek pay İstanbul'un

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/turkiyede-2025te-1-milyon-688-bin-910-konut-satildi-en-yuksek-pay-istanbulun-1102872626.html

Türkiye'de 2025 yılında konut satışları neredeyse yüzde 15 arttı.2025 yılında kaç konut satıldı?Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artışla 1 milyon 688 bin 910 oldu.Konut satış istatistikleriTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayı ve 2025 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artışla 254 bin 777 olarak kayıtlara geçti.Ocak-Aralık 2025 döneminde de satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910'a çıktı.En çok satış İstanbul'daİstanbul, geçen yıl konut satışlarında 280 bin 262 ile en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 152 bin 534 ile Ankara, 96 bin 998 ile İzmir izledi.Konut satışı en düşük hangi ilde?2025'te konut satışının en az olduğu iller ise 727 ile Ardahan, 1251 ile Bayburt ve 1559 ile Hakkari olarak sıralandı.Yabancılara konut satışıTürkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak, 21 bin 534 oldu. Buna göre, aralıkta yabancılara 2 bin 541 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 5,1 arttı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1 olarak hesaplandı.Yabancılara konut satışı, 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 olarak kayıtlara geçti.Geçen yıl konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1,3 oldu.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 7 bin 989 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 7 bin 118 konutla Antalya ve 1800 konutla Mersin takip etti.Geçen yıl ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla, 3 bin 649 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bunu, 1878 ile İran ve 1541 ile Ukrayna vatandaşları takip etti. Geçen ay ise en fazla konut satışı, 504 ile Rusya, 232 ile İran ve 193 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

