Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/tsknin-aden-korfezi-ve-somali-aciklarindaki-gorev-suresi-1-yil-uzatildi-1102893043.html
TSK’nın Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görev süresi 1 yıl uzatıldı
TSK’nın Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Sputnik Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'yle mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T20:25+0300
2026-01-20T20:38+0300
türki̇ye
somali
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
meclis
tbmm meclis başkanlığı
aden körfezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1c/1042931775_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b5251b668d19be3c4a5a6ae64e6c2ff5.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'yle mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2026’dan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.Görüşmelerin ardından oylamaya sunulan tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece TSK deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde yürüttüğü görevlerin bir yıl daha devam etmesinin önü açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bayrak-provokasyonu-msb-idari-tahkikat-baslatti-1102891909.html
türki̇ye
somali
aden körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/1c/1042931775_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b83630e9c4afbfce9eae3957e61769f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
somali, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), meclis, tbmm meclis başkanlığı, aden körfezi
somali, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), meclis, tbmm meclis başkanlığı, aden körfezi

TSK’nın Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görev süresi 1 yıl uzatıldı

20:25 20.01.2026 (güncellendi: 20:38 20.01.2026)
© Fotoğraf : Twitter/MSBTSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri
TSK, hudut birlikleri-sınır birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Fotoğraf : Twitter/MSB
Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'yle mücavir bölgelerdeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'yle mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2026’dan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.
Görüşmelerin ardından oylamaya sunulan tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece TSK deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde yürüttüğü görevlerin bir yıl daha devam etmesinin önü açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
TÜRKİYE
Bayrak provokasyonu: MSB idari tahkikat başlattı
18:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала