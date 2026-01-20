https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/tsknin-aden-korfezi-ve-somali-aciklarindaki-gorev-suresi-1-yil-uzatildi-1102893043.html

TSK’nın Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki görev süresi 1 yıl uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi'yle mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat 2026’dan itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.Görüşmelerin ardından oylamaya sunulan tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Böylece TSK deniz unsurlarının söz konusu bölgelerde yürüttüğü görevlerin bir yıl daha devam etmesinin önü açıldı.

