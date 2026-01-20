Bayrak provokasyonu: MSB idari tahkikat başlattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bayrak-provokasyonu-msb-idari-tahkikat-baslatti-1102891909.html
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.