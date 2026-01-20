https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bayrak-provokasyonu-msb-idari-tahkikat-baslatti-1102891909.html

Bayrak provokasyonu: MSB idari tahkikat başlattı

Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari tahkikat... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

