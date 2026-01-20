Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bayrak provokasyonu: MSB idari tahkikat başlattı
Bayrak provokasyonu: MSB idari tahkikat başlattı
Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari tahkikat... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T18:54+0300
2026-01-20T18:54+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
türki̇ye
2026
Sputnik Türkiye
Bayrak provokasyonu: MSB idari tahkikat başlattı

18:54 20.01.2026
Suriye’nin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından idari tahkikat başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında SDG mensuplarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
