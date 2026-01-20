https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/islam-memis-altin-geriler-mi-gumus-bu-yil-da-zengin-eder-mi-1102868867.html

İslam Memiş: 'Altın geriler mi? Gümüş bu yıl da zengin eder mi?'

Piyasalar uzmanı İslam Memiş, "Altın-gümüş fırtınası devam edecek mi?" başlıklı bugünkü köşesinde altın ve gümüşün piyasa seyrini mercek altına aldı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Trump'ın Avrupa Birliği'ne Grönland nedeniyle ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasıyla birlikte değerli metallerde artış görüldü. Altın ve gümüş yeni haftaya da rekor seviyelerde başladı.İslam Memiş, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında altın ve gümüşün haftalık, aylık ve yıllık getirilerini paylaşarak şunları kaydetti: "Bu getirilerden göreceğiniz gibi değerli metaller güvenli liman olmaya devam ediyor. Sosyal medyada 2025’in ilk 3 çeyreğinde “altın”, son çeyreğinde “gümüş” milliyetçiliği gördük. 2025’te emtia yatırımcıları değil, sosyal medyada algı operasyonları yapanlar kazandı. Yani, altın yatırımcıları yüzde 74 kazandı ama büyük balinalar sadece tek tuşla milyon dolarları aldı. Hâlâ da öyle. Yatırımcılara “Altın düşmeyecek” algısını kabullendirdiler. Altın 2026'da 3 bin 800 dolara geriler mi? Olmaz, olmaz demeyin! Para işinde “Olmaz” diye bir şey yoktur. Sadece şartlar hazırlanmalı"'5 bin 020 dolar seviyesi sürpriz olmayacak'"Geçen haftayı 4 bin 581 dolardan kaptan ons altının, 2026’daki en kritik direnci 4 bin 880 dolar seviyesi olarak görülüyor. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 020 dolar seviyesi sürpriz olmayacak. Yılın ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı ise farklı olabilir. Yatırımcı kendine “Böyle bir ihtimale karşı ikinci bir planımız var mı” diye sormalı! Ev ya da araç almak, iş kurmak, nakit ihtiyacı gibi hazırlıklar olabilir.""Bugünlerde gümüş yatırımcısının kafası karışık. Kıymetli maden bir gün yüzde 7 yükselirken diğer gün yüzde 5 düşüyor. Gün içinde fiyat 5-7 dolar arası oynuyor. 2025’te şampiyon olarak gümüşü ilan etmiştim ancak 2026’da şampiyonum gümüş değil! Bu yıl 100 dolar direnci var ancak 2 aydır düzeltme yapmadan soluksuz bir şekilde yükselmesi risk!"'Elimde gümüşüm olsaydı rasyo üzerinden altın bana daha cazip gelirdi'“2026’da rasyo tekrar 80 seviyesine yükselir mi” sorusunun cevabı ise bende “evet.” Aşağıda 45, yukarıda 80 seviyesi. 9 ayda 106’dan 50’ye gerilemişse 50’den de 80’e çıkabilir. Elimde gümüşüm olsaydı rasyo üzerinden altın bana daha cazip gelirdi.""Sonuç: 2026’nın ilk yarısı için değerli metaller güçlü. 2026’ın ikinci yarısı rüzgâr tersine dönebilir. Kârı cebe koymayı ihmal etme. Fed’in faiz kararları emtia için önemli. Altın ve gümüş gerçek paradır. Altın ve gümüşün fiyatına değil miktarına bakılır. Altın ve gümüş puslu havaları sever. - Döviz bir yatırım aracı değil, ödeme aracıdır."

