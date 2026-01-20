https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-yanitladi-gronlandi-ele-gecirmek-icin-guc-kullanacak-mi-1102866985.html
Trump yanıtladı: Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanacak mı?
Trump yanıtladı: Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanacak mı?
20.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanmaya hazır olup olmadığı konusunda yorum yapmadığını söyledi.Trump, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanmaya başvurup başvurmayacağı sorusuna NBC News'e "Yorum yok" yanıtını verdi.Ayrıca Trump, Grönland anlaşmasına varılamaması durumunda Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama konusunda yüzde 100 kararlı olduğunu sözlerine ekledi
Trump yanıtladı: Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda güç kullanımı ihtimaline ilişkin soruya ‘yorum yok’ yanıtını verdi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama konusunda ise yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanmaya hazır olup olmadığı konusunda yorum yapmadığını söyledi.
Trump, Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanmaya başvurup başvurmayacağı sorusuna NBC News'e "Yorum yok" yanıtını verdi.
Ayrıca Trump, Grönland anlaşmasına varılamaması durumunda Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama konusunda yüzde 100 kararlı olduğunu sözlerine ekledi