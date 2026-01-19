https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ab-abd-krizi-derinlesiyor-avrupa-boyun-egmis-ulkeler-toplulugu-gibi-davraniyor-1102864469.html

AB-ABD krizi derinleşiyor: 'Avrupa boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor'

AB-ABD krizi derinleşiyor: 'Avrupa boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor'

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu'nun AB-ABD ticaret anlaşmasını askıya alması ve Trump'ın tehditleri üzerine Sputnik'e konuşan BRICS Yeni Kalkınma Bankası’nın eski başkan... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T22:27+0300

2026-01-19T22:27+0300

2026-01-19T22:27+0300

dünya

ab

abd

avrupa parlamentosu (ap)

uluslararası para fonu (imf)

donald trump

avrupa

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102864314_0:290:784:731_1920x0_80_0_0_bd96e0cfcab420ab90bd3ae72816abe0.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirmesi üzerine AB-ABD ilişkileri krizi derinleşiyor.Ekonomist, BRICS Yeni Kalkınma Bankası’nın eski başkan yardımcısı ve Brezilya ile birlikte on ülkeyi temsilen Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) eski icra direktörü uzman Paulo Nogueira Batista Jr. konuyla ilgili Sputnik'e verdiği demeçte, gümrük vergisi savaşlarında her iki tarafın da kaybedeceğini vurgulayarak, Avrupa'nın çekingen tepkilere devam etmesi halinde daha fazla kaybedeceğini söyledi:'Avrupa boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor'Konuşmasının devamında Batista Jr., ABD'nin tek taraflı eylemlerine karşı verilen tepkileri değerlendirerek, Avrupa ülkelerinin ABD tarafından sürekli tehdit edildiğini, aşağılandığını ifade etti:Neler olmuştu?Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD ve AB arasında yapılan anlaşmaya göre, AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Ancak bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyordu.Daha sonra Trump'ın Grönland'ın ABD'ye dahil edilmesi isteği ve Avrupa ülkelerinin bu açıklamalara karşı çıkması sebebiyle Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, ayrıca Grönland'ın tam ve kesin şekilde satın alınmasına dair bir anlaşma yapılana kadar durumun değişmeyeceğini ifade etmişti.Trump'ın bu açıklamalarının üzerine ise Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirmiş, ayrıca AB ülkelerinin liderleri, 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelme kararı almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ab-abdsiz-yeni-bir-askeri-ittifak-kurmayi-degerlendiriyor-1102863576.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, abd, avrupa parlamentosu (ap), uluslararası para fonu (imf), donald trump, avrupa, avrupa birliği