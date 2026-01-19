https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ab-abd-krizi-derinlesiyor-avrupa-boyun-egmis-ulkeler-toplulugu-gibi-davraniyor-1102864469.html
AB-ABD krizi derinleşiyor: 'Avrupa boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor'
19.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirmesi üzerine AB-ABD ilişkileri krizi derinleşiyor.Ekonomist, BRICS Yeni Kalkınma Bankası’nın eski başkan yardımcısı ve Brezilya ile birlikte on ülkeyi temsilen Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) eski icra direktörü uzman Paulo Nogueira Batista Jr. konuyla ilgili Sputnik'e verdiği demeçte, gümrük vergisi savaşlarında her iki tarafın da kaybedeceğini vurgulayarak, Avrupa'nın çekingen tepkilere devam etmesi halinde daha fazla kaybedeceğini söyledi:'Avrupa boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor'Konuşmasının devamında Batista Jr., ABD'nin tek taraflı eylemlerine karşı verilen tepkileri değerlendirerek, Avrupa ülkelerinin ABD tarafından sürekli tehdit edildiğini, aşağılandığını ifade etti:Neler olmuştu?Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD ve AB arasında yapılan anlaşmaya göre, AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Ancak bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyordu.Daha sonra Trump'ın Grönland'ın ABD'ye dahil edilmesi isteği ve Avrupa ülkelerinin bu açıklamalara karşı çıkması sebebiyle Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, ayrıca Grönland'ın tam ve kesin şekilde satın alınmasına dair bir anlaşma yapılana kadar durumun değişmeyeceğini ifade etmişti.Trump'ın bu açıklamalarının üzerine ise Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirmiş, ayrıca AB ülkelerinin liderleri, 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelme kararı almıştı.
abd
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirmesi üzerine AB-ABD ilişkileri krizi derinleşiyor.
Ekonomist, BRICS Yeni Kalkınma Bankası’nın eski başkan yardımcısı ve Brezilya ile birlikte on ülkeyi temsilen Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) eski icra direktörü uzman Paulo Nogueira Batista Jr. konuyla ilgili Sputnik'e verdiği demeçte, gümrük vergisi savaşlarında her iki tarafın da kaybedeceğini vurgulayarak, Avrupa'nın çekingen tepkilere devam etmesi halinde daha fazla kaybedeceğini söyledi:
Biliyorsunuz, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in defalarca söylediği gibi, bir gümrük vergisi savaşında, bir ticaret savaşında kimse kazanmaz. Bu nedenle her iki taraf da kaybeder; pazar kaybeder, üretim kapasitesi kaybeder. Hangi tarafın daha fazla kaybedeceğini söylemek zor. Bu, Avrupalıların bu adımlara nasıl tepki vereceğine büyük ölçüde bağlı. Eğer Avrupalılar Amerikan gümrük vergilerine ve diğer politikalara karşı çekingen tepkiler vermeye devam ederse, muhtemelen Avrupa daha fazla kaybeder. Yani bundan sonra işlerin nasıl gelişeceğine çok bağlı.
'Avrupa boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor'
Konuşmasının devamında Batista Jr., ABD'nin tek taraflı eylemlerine karşı verilen tepkileri değerlendirerek, Avrupa ülkelerinin ABD tarafından sürekli tehdit edildiğini, aşağılandığını ifade etti:
Şunu söyleyeyim, 2025’te bana çok önemli gelen bir husus, Avrupa’nın Amerikan tek taraflı eylemlerine verdiği yanıtın güvencesizliği, kırılganlığı oldu. Avrupa güçlü bir kıta gibi davranmıyor. Boyun eğmiş ülkeler topluluğu gibi davranıyor. Ve güvenilirliğini kaybediyor. Prestijini kaybediyor. Sürekli tehdit ediliyor, aşağılanıyor, gümrük vergileriyle vuruluyor. Yani, doğrusu, ABD karşısında Avrupa’yı bu kadar acınası bir durumda göreceğimi hiç hayal etmezdim.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD ve AB arasında yapılan anlaşmaya göre, AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Ancak bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyordu.
Daha sonra Trump'ın Grönland'ın ABD'ye dahil edilmesi isteği ve Avrupa ülkelerinin bu açıklamalara karşı çıkması sebebiyle Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, ayrıca Grönland'ın tam ve kesin şekilde satın alınmasına dair bir anlaşma yapılana kadar durumun değişmeyeceğini ifade etmişti.
Trump'ın bu açıklamalarının üzerine ise Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirmiş, ayrıca AB ülkelerinin liderleri, 22 Ocak Perşembe günü olağanüstü zirvede bir araya gelme kararı almıştı.