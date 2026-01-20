https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-gronlandi-gorustu-1102871012.html
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland'ı görüştü
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland’ı görüştü
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Grönland'ın ulusal ve küresel güvenlik için önemine vurgu yaptığını... 20.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda “çok verimli” bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.Trump, “Daha önce herkese söylediğim gibi, Grönland ulusal ve küresel güvenlik için hayati önem taşıyor. Geri dönüş yok, herkes hemfikir!” ifadesini kullandı.ABD'nin, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Grönland meselesiyle ilgili bir toplantı düzenlemeyi kabul ettiğini bildiren Trump, “Dünyada barışı sağlayabilecek tek güç biziz ve bunu basit bir yolla, güç kullanarak, başarabiliriz!” diye ekledi.‘Danimarka Gröland’ı koruyamaz’Trump, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Grönland'ı almalıyız... Danimarka onu koruyamaz... Liderleri tanıyorum, çok iyi insanlar ama oraya bile gitmiyorlar” ifadesini kullandı.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
