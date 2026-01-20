Türkiye
Trump: Avrupalı teröristlerin bulunduğu cezaevinde kaçış yaşandı
Trump: Avrupalı teröristlerin bulunduğu cezaevinde kaçış yaşandı
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Avrupalı teröristlerin cezaevinden kaçma girişiminin engellenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Suriye hükümeti, DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu cezaevi kamplarını kontrol eden SDG güçlerine karşı dün gece bir operasyon başlatmıştı.Trump, bir gazeteye verdiği röportajda, “Avrupalı teröristler hapisteydi. Bir cezaevi kaçışı yaşandı. Suriye hükümeti ve Suriye’nin yeni lideriyle birlikte çalışarak tüm mahkumları yakaladılar ve yeniden cezaevine koydular” ifadelerini kullandı.
21:25 20.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de Avrupalı teröristlerin cezaevinden kaçma girişiminin engellenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Suriye hükümeti, DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu cezaevi kamplarını kontrol eden SDG güçlerine karşı dün gece bir operasyon başlatmıştı.
Trump, bir gazeteye verdiği röportajda, “Avrupalı teröristler hapisteydi. Bir cezaevi kaçışı yaşandı. Suriye hükümeti ve Suriye’nin yeni lideriyle birlikte çalışarak tüm mahkumları yakaladılar ve yeniden cezaevine koydular” ifadelerini kullandı.
