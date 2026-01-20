Trump: Avrupalı teröristlerin bulunduğu cezaevinde kaçış yaşandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-avrupali-teroristler-hapisteydi-bir-cezaevi-kacisi-yasandi-1102893454.html
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de Avrupalı teröristlerin cezaevinden kaçma girişiminin engellenmesine yardımcı olduğunu söyledi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye hükümeti, DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu cezaevi kamplarını kontrol eden SDG güçlerine karşı dün gece bir operasyon başlatmıştı.Trump, bir gazeteye verdiği röportajda, “Avrupalı teröristler hapisteydi. Bir cezaevi kaçışı yaşandı. Suriye hükümeti ve Suriye’nin yeni lideriyle birlikte çalışarak tüm mahkumları yakaladılar ve yeniden cezaevine koydular” ifadelerini kullandı.
21:25 20.01.2026 (güncellendi: 21:26 20.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de Avrupalı teröristlerin cezaevinden kaçma girişiminin engellenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Suriye hükümeti, DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu cezaevi kamplarını kontrol eden SDG güçlerine karşı dün gece bir operasyon başlatmıştı.
Trump, bir gazeteye verdiği röportajda, “Avrupalı teröristler hapisteydi. Bir cezaevi kaçışı yaşandı. Suriye hükümeti ve Suriye’nin yeni lideriyle birlikte çalışarak tüm mahkumları yakaladılar ve yeniden cezaevine koydular” ifadelerini kullandı.