https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-avrupali-teroristler-hapisteydi-bir-cezaevi-kacisi-yasandi-1102893454.html

Trump: Avrupalı teröristlerin bulunduğu cezaevinde kaçış yaşandı

Trump: Avrupalı teröristlerin bulunduğu cezaevinde kaçış yaşandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de Avrupalı teröristlerin cezaevinden kaçma girişiminin engellenmesine yardımcı olduğunu söyledi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T21:25+0300

2026-01-20T21:25+0300

2026-01-20T21:26+0300

dünya

avrupa

abd

suriye

suriye devlet başkanlığı

suriye hükümeti

suriye geçici hükümeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100878431_0:0:2556:1437_1920x0_80_0_0_f830f29182921415f7905492ed090ad0.jpg

Suriye hükümeti, DEAŞ şüphelilerinin tutulduğu cezaevi kamplarını kontrol eden SDG güçlerine karşı dün gece bir operasyon başlatmıştı.Trump, bir gazeteye verdiği röportajda, “Avrupalı teröristler hapisteydi. Bir cezaevi kaçışı yaşandı. Suriye hükümeti ve Suriye’nin yeni lideriyle birlikte çalışarak tüm mahkumları yakaladılar ve yeniden cezaevine koydular” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/suriye-ordusu-ve-sdg-arasinda-catisma-aktan-hapishanesi-kusatildi-1102865820.html

abd

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, abd, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti